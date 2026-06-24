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Berni, Xul Solar y Minujín: tres nombres clave de la historia del arte argentino

Sus obras integran colecciones de los principales museos del mundo. Antonio Berni, Xul Solar y Marta Minujín construyeron lenguajes.

24 de junio 2026 · 17:45hs
Berni, Xul Solar y Minujín: tres nombres clave de la historia del arte argentino

Hablar de arte argentino implica recorrer caminos muy distintos. Desde la denuncia social hasta la experimentación vanguardista y las instalaciones monumentales, el país construyó una tradición artística reconocida en todo el mundo. Entre los nombres más influyentes aparecen Antonio Berni, Xul Solar y Marta Minujín, tres figuras que transformaron la manera de producir y pensar el arte.

Berni, Xul y Minujín: tres universos que transformaron el arte

Cada uno desarrolló una mirada propia sobre la realidad, creó obras que rompieron esquemas y logró trascender generaciones. Sus trabajos forman parte de museos, colecciones y exposiciones internacionales, y continúan despertando interés décadas después de su creación.

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Antonio Berni

Nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en 1905, Antonio Berni se convirtió en una de las figuras más importantes del arte latinoamericano del siglo XX.

Tras formarse en Europa, regresó a la Argentina con una fuerte preocupación por los problemas sociales. Esa mirada atravesó gran parte de su producción artística. A través de pinturas, grabados y collages, reflejó la vida de los sectores populares y las transformaciones de las ciudades.

Sus personajes más conocidos fueron Juanito Laguna, un niño que vive en los márgenes urbanos, y Ramona Montiel, una mujer atravesada por las contradicciones de la sociedad moderna. Para construir sus obras utilizó materiales de descarte, chapas, maderas, telas y objetos encontrados, una decisión que aportó una dimensión inédita a su trabajo.

Berni recibió importantes reconocimientos internacionales y hoy es considerado uno de los artistas argentinos más influyentes de la historia.

Xul Solar

Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en 1887. Sin embargo, el mundo lo conoció por el nombre artístico de Xul Solar. Pintor, músico, astrólogo, inventor y estudioso de diversas culturas, desarrolló una obra difícil de encasillar. Sus acuarelas muestran ciudades imaginarias, arquitecturas fantásticas, símbolos místicos y personajes que parecen habitar otros universos.

Su curiosidad permanente lo llevó a crear idiomas experimentales, diseñar juegos y desarrollar sistemas de pensamiento propios. También mantuvo una estrecha amistad con Jorge Luis Borges, quien lo definió como una de las personas más extraordinarias que había conocido.

Aunque durante años fue una figura apreciada principalmente en círculos intelectuales, con el tiempo su obra alcanzó reconocimiento internacional y hoy ocupa un lugar central dentro de la historia del arte argentino.

Marta Minujín

Nació en Buenos Aires en 1943 y es una de las artistas contemporáneas argentinas más reconocidas del mundo. Desde los años sesenta impulsó propuestas innovadoras que combinaron performance, participación del público, instalaciones y arte conceptual. Su producción rompió con las formas tradicionales y buscó convertir la experiencia artística en un acontecimiento colectivo.

Entre sus obras más emblemáticas aparecen El Partenón de Libros, construido con miles de ejemplares que habían sido prohibidos durante la última dictadura militar, y el Obelisco de pan dulce, una intervención que transformó uno de los monumentos más representativos de Buenos Aires. Su trayectoria incluye exposiciones en América, Europa y Asia, y continúa desarrollando proyectos que exploran el vínculo entre arte, espacio público y participación ciudadana.

Así, Berni, Xul Solar y Minujín comparten una característica: lograron construir universos propios.

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