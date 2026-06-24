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Atlético Paraná sacó ventaja en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial

El Gato se impuso por 2 a 1 como visitante sobre Patronato en el partido de ida. La Copa Túnel Subfluvial se definirá el próximo miércoles en el Pedro Mutio.

24 de junio 2026 · 22:51hs
El Gato buscará en su casa levantar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial.

Prensa Atlético Paraná

El Gato buscará en su casa levantar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial.

El Gato mostró sus uñas afuera de casa y quedó cerca de la consagración. Este miércoles, en el partido de ida de la serie final de la Copa Túnel Subfluvial, Atlético Paraná se impuso como visitante por 2 a 1 sobre Patronato.

En un duelo súmamente parejo, la apertura del marcador se produjo a los 17 minutos de la primera etapa, cuando un desborde por izquierda de Martín Aruga finalizó punzante pase al área chica, donde Juan Ignacio Mitre se anticipó a su marcador para mandar la pelota al fondo de la red. El visitante abría el marcador en barrio Villa Sarmiento.

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La igualdad transitoria llegó en la última jugada del primer tiempo. Iban 44 minutos cuando Leandro Ilari ejecutó un tiro de esquina desde el sector izquierdo para que Bartolomé Velázquez gane en las alturas y, con un cabezazo de pique al suelo que pegó en el segundo palo e ingresó, mande la historia empatada al vestuario.

En el complemento, el Decano repitió la fórmula del éxito. Pero esta vez, fue por el otro costado. Desborde de Uriel Perpetto y pase bajo para el anticipo goleador de Mitre, quien estableció el segundo tanto del Rojiblanco a los 16 minutos.

La Copa Túnel Subfluvial se define en barrio San Martín

De esta manera, Atlético Paraná podría lograr en su cancha el primer título del certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF). El partido de vuelta de la final será el miércoles 1 de julio, desde las 20.30, en el estadio Pedro Mutio de barrio San Martín.

Al Gato le alcanzará con el empate para consagrarse, mientras que Patronato necesitará imponerse por un tanto para forzar la definición por penales o, dos o más, para asegurarse el bicampeonato.

Copa Túnel Subfluvial Atlético Paraná Patronato final
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