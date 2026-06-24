La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

Casación rechazó la denuncia por demora en la causa contra Juan Ruiz Orrico y confirmó que el plazo para resolver la apelación a su condena vence en julio.

Casación rechazó la denuncia por demora en la causa contra Juan Ruiz Orrico y confirmó que el plazo para resolver la apelación a su condena vence en julio.

El escenario judicial en la provincia alcanzó un nuevo punto de ebullición tras la reciente controversia en torno a los plazos procesales del caso Juan Ruiz Orrico . En un movimiento poco frecuente, el Poder Judicial se vio obligado a emitir un comunicado oficial para esclarecer el estado de la causa que involucra al exfuncionario provincial y dirigente del PRO, cuya condena por un trágico siniestro vial aún aguarda una resolución definitiva en segunda instancia.

La tensión se disparó cuando el abogado querellante Mario Arcusin denunció públicamente que los plazos legales para resolver el recurso de casación ya se habían agotado. Arcusin, quien representa los intereses de las familias de las víctimas, sostiene que la justicia exedió el tiempo permitido para decidir sobre el futuro del condenado, quien recibió una pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva el pasado 9 de marzo.

Ruiz Orrico fue hallado responsable por el juez Darío Crespo del delito de homicidio culposo por el siniestro acontecido el 20 de junio de 2024 en la Ruta 39, donde perdieron la vida cuatro trabajadores. Desde entonces, la defensa del extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos ha intentado impugnar el fallo mediante un recurso que hoy se encuentra bajo la lupa de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

Ante la presión mediática y las acusaciones de parálisis judicial, los integrantes del Tribunal de Casación —Pablo Garrera Allende, Clara Mondragón Pafundi y Germán César Darío Dri— salieron al cruce de las denuncias. En un comunicado, rechazaron de plano que exista una demora injustificada o un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los magistrados subrayaron que se encuentran en funciones desarrollando normalmente sus tareas jurisdiccionales, lo cual incluye no solo el análisis de recursos escritos, sino también la realización de juicios orales y otras causas de su competencia. El Tribunal destacó que el caso de Ruiz Orrico posee una complejidad considerable, lo que demandó un periodo de deliberación extenso antes de poder avanzar a la siguiente etapa procesal.

El punto central de la defensa del Tribunal radica en la interpretación técnica de los plazos procesales. Según explicaron los jueces, la causa fue puesta formalmente "a despacho" el pasado 12 de junio. Este es un hito procesal fundamental, ya que marca el inicio del conteo oficial para el dictado de la sentencia.

El Tribunal aclaró que el plazo de 20 días hábiles para emitir una resolución no comienza a computarse mientras los jueces están en la fase de deliberación, sino que inicia una vez finalizada dicha deliberación y desde el momento en que el expediente queda radicado en el despacho para la firma final. Bajo esta lógica jurídica, el organismo informó que el plazo legal para dar a conocer su veredicto sobre el recurso de Ruiz Orrico vencerá recién el próximo 28 de julio a las 9.

Con esta aclaración, el Tribunal de Casación buscó disipar las dudas sobre la transparencia del proceso y reafirmó su independencia ante las críticas de las partes.

Así las cosas, la resolución del 28 de julio determinará si se ratifica la pena de prisión efectiva para el exdirigente del PRO o si, por el contrario, se da lugar a los planteamientos de la defensa que busca reducir la condena o modificar las condiciones de cumplimiento de la misma.

El hecho

El trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando un Volkswagen Passat oficial conducido por Ruiz Orrico impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en la Ruta Provincial 39, entre Caseros y Herrera. En el vehículo viajaban Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos oriundos de Basavilbaso, quienes fallecieron en el acto.

Según las pericias, Ruiz Orrico tenía un nivel de alcohol en sangre de 1,59 gramos por litro, superando ampliamente el límite legal. Ese día, que era feriado, el exfuncionario regresaba de cenar en casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón, cuando perdió el control e invadió el carril contrario, provocando el fatal choque.

Durante el juicio oral y público, desarrollado en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Ruiz Orrico reconoció su responsabilidad en el accidente y pidió disculpas a las familias de las víctimas al prestar declaración ante el juez.