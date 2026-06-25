Sudáfrica hace historia en el Mundial 2026: superó la fase de grupos

Sudáfrica consiguió este jueves cerrar el Grupo A del Mundial 2026 a toda orquesta: con su 1-0 sobre Corea del Sur, accedió al segundo puesto de una zona que ya había ganado México y, por primera vez en su cuarta participación, superó la primera fase del certamen. En un trámite en el que fue de menor a mayor, logró el tanto definitorio gracias a Thapelo Maseko y, ahora, ya conoce a su rival de dieciseisavos: Canadá, al que enfrentará en Los Ángeles el domingo. Los coreanos, en tanto, se mantienen entre los ocho mejores terceros pero con riesgo de quedarse afuera en cuanto se complete la fecha.