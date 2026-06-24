Las comisiones del Senado escucharon , Daniel Elías, y a representantes del Colegio de la Abogacía, que plantearon observaciones técnicas.

El Senado entrerriano avanzó en el debate de la reforma previsional con aportes de especialistas.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano avanzaron este martes en el análisis del proyecto de ley denominado «Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional». La reunión, realizada en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, se extendió durante tres horas y contó con la presencia de 12 legisladores.

La jornada fue presidida por los senadores Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos) y tuvo como invitados al ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, y a representantes del Colegio de la Abogacía de la Provincia, Pablo Tanger y Carolina Fischbach.

Daniel Elías

Elías, con más de 35 años de trayectoria en materia previsional y miembro del Consejo Federal de Previsión Social (Cofepres), sostuvo que «no hay que desaprovechar la oportunidad de avanzar con una reforma». Recordó que participó en la elaboración de la Ley 8.732 y reconoció que desde entonces hubo diversos intentos de modificación, el último en febrero de 2020.

El ex funcionario advirtió que el sistema previsional enfrenta un escenario complejo debido al envejecimiento de la población. «Nos jubilamos muy temprano y vivimos muchos años», afirmó, y remarcó que la sostenibilidad del régimen no debe medirse únicamente por el déficit, sino también por el porcentaje del gasto previsional que asume el Estado.

Respecto del proyecto en estudio, planteó la necesidad de otorgar flexibilidad al criterio de tomar los últimos 20 años para calcular el haber jubilatorio y pidió fortalecer la carrera laboral de los trabajadores para evitar futuras judicializaciones. También consideró excesiva la reducción de los porcentajes previstos para las jubilaciones por invalidez y defendió el principio de solidaridad en relación con las cajas municipales, aunque sugirió debatir mecanismos complementarios para los haberes más elevados.

En materia de financiamiento, Elías repasó las normas que sostienen la seguridad social de las provincias, explicó el proceso de armonización con el sistema nacional y señaló que existen distorsiones que pueden corregirse. Como cierre, propuso avanzar hacia «un pacto de Entre Ríos sobre la seguridad social» e incluso planteó la posibilidad de conformar una comisión de seguimiento permanente sobre la temática.

Colegio de Abogacía

Tras un breve cuarto intermedio, expusieron los representantes del Colegio de la Abogacía, quienes coincidieron en que se trata de «un momento único» para impulsar una reforma previsional. Los profesionales realizaron observaciones de carácter técnico y advirtieron sobre posibles planteos de constitucionalidad y escenarios de litigiosidad.

En ese sentido, sugirieron que la emergencia prevista en el proyecto tenga un plazo determinado y sea ratificada por la Legislatura. Además, respaldaron la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres, aunque solicitaron contemplar la situación de las madres por las tareas de cuidado.

Los abogados también propusieron que el cálculo del haber inicial se realice sobre los últimos diez años de aportes y expresaron reparos respecto del mecanismo de movilidad previsto en la iniciativa. Asimismo, cuestionaron aspectos vinculados con los regímenes especiales, las jubilaciones por edad avanzada y por invalidez, y pidieron mayor precisión en las disposiciones referidas al otorgamiento de pensiones para evitar futuros litigios.

«La gradualidad es saludable», concluyeron durante su exposición ante los senadores.