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Vicentin, pieza clave en la reacción argentina para vencer a Alemania en la VNL

El jugador paranaense, Luciano Vicentín, jugó un buen partido en el marco del el Week 2 de la Volleyball Nations League (VNL). Fue el máximo anotador.

24 de junio 2026 · 18:36hs
Vicentín volvió a brillar con la Selección Argentina.

Feva.

Vicentín volvió a brillar con la Selección Argentina.

La Selección Argentina masculina de vóley comenzó con el pie derecho su participación en el Week 2 de la Volleyball Nations League (VNL) tras imponerse en un duro y cambiante encuentro frente a Alemania por 3 a 2, con parciales de 25-21, 18-25, 25-15, 18-25 y 15-13. En un partido de alta exigencia, el joven paranaense Luciano Vicentin volvió a consolidarse como una de las piezas más importantes del equipo nacional.

La labor de Vicentín

El punta receptor fue determinante en los momentos más calientes del partido y cerró la jornada como el máximo anotador argentino con 19 puntos, siendo referencia tanto en ataque como en defensa. Su aporte resultó fundamental para sostener el rendimiento del equipo en los tramos de mayor presión.

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Argentina mostró solidez en el primer set, donde logró imponer condiciones y quedarse con el parcial por 25-21. Sin embargo, Alemania reaccionó en el segundo capítulo, ajustó desde el saque y complicó la recepción albiceleste para igualar el marcador con un claro 25-18.

En ese contexto, el equipo dirigido por Marcelo Méndez encontró respuestas en la rotación y recuperó intensidad en el tercer set. Allí, Luciano Vicentin fue una de las principales armas ofensivas, aportando puntos clave para que Argentina dominara con autoridad y se llevara el parcial por 25-15.

Cuando parecía encaminarse al triunfo, el conjunto nacional volvió a sufrir ante la presión alemana. El rival creció desde el servicio y forzó errores para estirar la definición al tie break tras imponerse 25-18 en el cuarto set.

En el parcial decisivo apareció la personalidad del equipo argentino y, especialmente, la jerarquía de Vicentin. Con el marcador ajustado y Argentina abajo 13-12, el jugador surgido de las inferiores de la Selección mostró toda su categoría: un bloqueo decisivo suyo, junto a la aparición de Agustín Zerba en la red, terminó inclinando el encuentro a favor del conjunto albiceleste.

Más allá de sus 19 puntos, el aporte de Luciano Vicentin se reflejó en su liderazgo dentro de la cancha, su regularidad ofensiva y su capacidad para responder en los momentos de máxima tensión. Su rendimiento fue clave para que Argentina consiguiera una valiosa victoria en el arranque de esta segunda semana de competencia.

Ahora, el seleccionado argentino buscará continuar por la senda positiva este viernes desde las 11:30, cuando enfrente a China en su segundo compromiso del Week 2.

Vicentin Vóleibol Argentina
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