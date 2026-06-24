Turismo Carretera: Paraná será sede de la definición de la Etapa Regular

El Autódromo de Paraná recibirá al TC el 22 y 23 de agosto. En tanto que se definieron las cinco fechas de la Copa de Oro. Afuera Toay, entra Rosario.

El TC tendrá su cierra de la Etapa Regular en el trazado de Sauce Montrull.

El Turismo Carretera confirmó los escenarios de la Copa de Oro que tendrán este año, mientras que se confirmó que el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos servirá para terminar la Etapa Regular y conocer a los 12 pilotos que pelearán por el título.

Como es una costumbre el trazado entrerriano servirá para la definición, por lo que está previsto que el 22 y 23 de agosto el TC pise el trazado de la costa del Paraná. Al mismo tiempo se conoció los cinco trazados que servirán para definir el título.

De Uruguay a Paraná: Peligro Second Hand, el proyecto que convirtió la ropa usada en comunidad y conciencia

La gran novedad es el regreso de Rosario al calendario, en reemplazo de Toay, un auténtico clásico moderno. De esta manera, no se repetirían los escenarios que se venían manteniendo desde la temporada 2024.

El ingreso de Rosario

Si bien la ACTC proyectaba volver a Rosario en 2027 con el TC, la ciudad santafesina trabajó de manera consistente para tener al TC en esta temporada.

Confirmada la 7ª fecha de TC Pick Up, pautada para el 15 y 16 de agosto en el autódromo Juan Manuel Fangio, el municipio local comenzó su plan para adelantar la visita del Turismo Carretera. Según pudo saber SoloTC, hizo una buena oferta para ser sede del tercer capítulo de la Copa de Oro, a disputarse el 24 y 25 de octubre.

El plan de mejoras de infraestructura contempla la ampliación del playón de boxes que estrenarán las camionetas. Se trata de una de las obras claves para recibir a la popular categoría, que junto con el TC Pista superan los 70 autos. La única competencia del TC en este trazado fue el 5 de mayo de 2019, cuando ganó Matías Rossi con un Ford.

¿Por qué sale del calendario teceísta un clásico de los últimos años como Toay? El motivo fue estrictamente económico, relacionado con el canon que los organizadores deben afrontar para tener al TC.

El autódromo pampeano recibió a la categoría en 20 oportunidades desde el 11 de noviembre de 2012 cuando el TC estrenó el circuito. Por muchos años lo hizo por partida doble, con una fecha en la Etapa Regular y otra en la Copa de Oro.

En esta temporada la gobernación había solicitado a la ACTC tener una sola carrera por cuestiones de presupuesto. Y en las últimas semanas, Rosario se posicionó fuerte para ocupar el casillero que había quedado para el trazado pampeano.

Así será la Copa de Oro de Turismo Carretera

Al igual que en las últimas cuatro temporadas, San Luis abrirá el minitorneo, en lo que será la 11ª fecha del torneo a disputarse el 12 y 13 de septiembre. Mientras que el Gran Premio Coronación sería nuevamente en La Plata el 6 de diciembre.

San Nicolás, que ciertos rumores la habían puesto en duda, está confirmada como el segundo capítulo el 4 de octubre. Y Rosario, por lo pronto, irá en el casillero que era para Toay el 25 de octubre. Si bien habrá dos carreras a 70 kilómetros en el mismo mes, los organizadores no tuvieron inconveniente de que esto suceda. En tanto que Río Cuarto ya había sido confirmado para tener nuevamente Turismo Carretera el 15 de noviembre. De esta manera quedó definido el itinerario de la Copa de Oro 2026.