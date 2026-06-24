En Paraná la nueva tecnología permitirá producir material a menor costo, abrir más frentes de trabajo y optimizar recursos para la conservación vial.

Paraná incorporó una planta de asfalto en frío para mejorar el mantenimiento y bacheo de las calles.

La Municipalidad de Paraná incorporó una planta de asfalto en frío para fortalecer el mantenimiento y la recuperación de la trama vial de la ciudad. La nueva tecnología permitirá incrementar la capacidad de producción y colocación de material, optimizar recursos y ampliar la cobertura de las intervenciones en distintos barrios.

El asfalto en frío es un sistema utilizado en importantes ciudades del país y se caracteriza por su menor impacto ambiental, ya que demanda menos consumo energético y reduce las emisiones contaminantes. Además, posibilita una mejor planificación de los trabajos y una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de mantenimiento.

La intendenta Rosario Romero destacó la inversión y señaló que la nueva planta producirá material a un costo un 30% inferior al del asfalto en caliente. «Nos permitirá hacer las labores de conservación vial con recursos propios y mano de obra municipal», afirmó.

Rosario Romero

La jefa comunal remarcó además que la incorporación del equipamiento forma parte de una política de modernización del Estado local. «Estamos trabajando para la ciudad. Los recursos se invierten en este tipo de tecnología porque los equipamientos hay que renovarlos y es una inversión que nos permite optimizar la operatividad que tenemos», expresó.

Por su parte, el viceintendente David Cáceres recordó que desde el inicio de la gestión se realizaron pruebas con el asfalto en frío para evaluar su durabilidad, aplicación y beneficios. «La adquisición de esta planta nos permitirá tener una mayor respuesta a la población y una mayor cantidad de material elaborado. El mantenimiento de nuestras calles es permanente, se hace todos los días y genera un gran impacto», sostuvo.

En la misma línea, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que el aumento de la producción permitirá desarrollar distintos frentes de bacheo en simultáneo en diversos puntos de la ciudad, en el marco de la planificación que lleva adelante la Dirección de Conservación Vial.

Entre las principales ventajas de la nueva planta se destacan la mayor producción diaria, la reducción de desperdicios y de los costos operativos, además de la posibilidad de conformar más cuadrillas para tareas de bacheo y mantenimiento. Asimismo, el material no utilizado puede ser almacenado y empleado posteriormente ante nuevas intervenciones o contingencias.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de esta tecnología mejora la capacidad de respuesta, optimiza el uso de los recursos públicos y refuerza el compromiso ambiental, ya que el proceso de producción no genera emisiones contaminantes. Con esta inversión, Paraná busca avanzar hacia una gestión más moderna e innovadora, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y la calidad de vida en los distintos barrios de la ciudad.