Uno Entre Rios | Policiales | Paso Cerrito

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

La Justicia Federal imputó al exjefe policial de Paso Cerrito, Esteban Silva Muller, por presunto cohecho pasivo en una causa por contrabando de neumáticos.

24 de junio 2026 · 08:55hs
Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

La Justicia Federal imputó al exjefe del puesto de control vial Paso Cerrito por el presunto delito de cohecho pasivo, conocido vulgarmente como soborno, en el marco de una investigación federal por contrabando de neumáticos. La imputación de Esteban Silva Muller fue formulada por el fiscal federal Francisco Bernhardt y se desprende de una causa que investiga un presunto circuito clandestino de ingreso y comercialización de neumáticos extranjeros sin la correspondiente documentación aduanera.

Silva Muller señaló que en su declaración indagatoria aclaró sobre el tema y que ahora espera por la resolución judicial que defina sobre su situación procesal. En mayo, la jueza federal Analía Ramponi procesó a 19 personas vinculadas a la maniobra investigada y dispuso millonarios embargos y otras medidas cautelares sobre vehículos presuntamente utilizados en la operatoria.

La escuela rural fue robada el pasado fin de semana y desde la institución pidieron la difusión por el hecho. 

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

El Colegio de la Abogacía excluyó de su matrícula a Flavio Steven tras ser condenado a tres años de prisión condicional por una serie de delitos violentos.

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

La investigación, que se tramita en la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt, alcanzó a comerciantes, transportistas y responsables de gomerías de Chajarí, Villa del Rosario y otras localidades del norte entrerriano, consignó Concordia Policiales.

De acuerdo a la resolución judicial, los investigadores lograron reconstruir una estructura que habría funcionado durante meses, con roles definidos, lugares de descarga previamente acordados y distintos puntos de acopio y comercialización de cubiertas extranjeras que habrían ingresado de manera ilegal al país.

LEER MÁS: La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

La principal hipótesis de la investigación

La hipótesis sostiene que camiones provenientes del exterior transportaban neumáticos nuevos ocultos en distintos sectores de los vehículos. Luego, las cubiertas eran descargadas en puntos previamente establecidos, donde eran reemplazadas por neumáticos usados para continuar la circulación sin despertar sospechas.

En las conversaciones incorporadas a la causa, esa maniobra era mencionada bajo el término “desarme”, expresión que para los investigadores hacía referencia al retiro de las cubiertas nuevas y su reemplazo por otras usadas.

Siempre de acuerdo a la reconstrucción judicial, la mercadería era trasladada posteriormente a galpones, gomerías y otros puntos logísticos desde donde volvía a ingresar al circuito comercial.

A Silva Müller, quien actualmente cumple funciones en la Departamental Federación, se le atribuye el delito de cohecho pasivo a raíz de tres hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2023.

La sospecha surgió a partir de intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación, en las que se detectaron comunicaciones entre algunos de los imputados y un funcionario policial, identificado posteriormente como Silva Muller. Se trataría de tres audios en los que uno de los interlocutores sería Muller.

Según la acusación, los involucrados habrían mantenido contactos telefónicos para advertir el paso de determinados camiones por la zona, con el objetivo de que no fueran objeto de controles mientras circulaban por la jurisdicción de Paso Cerrito. A cambio de dejar pasar los vehículos, la investigación sostiene que el funcionario habría recibido dinero.

Paso Cerrito Contrabando Neumáticos
Noticias relacionadas
motociclista se salvo de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecanica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos con una máquina vial.

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas por personal de salud tras el incendio de su vivienda.

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Ver comentarios

Lo último

Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme nacieron un 24 de junio

Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme nacieron un 24 de junio

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

Ultimo Momento
Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme nacieron un 24 de junio

Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme nacieron un 24 de junio

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Sigue el alerta amarilla por temperaturas frías extremas en Entre Ríos y otras 15 provincias

Sigue el alerta amarilla por temperaturas frías extremas en Entre Ríos y otras 15 provincias

Policiales
Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Ovación
El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

Franco Colapinto se ilusiona con sumar en Austria

Franco Colapinto se ilusiona con sumar en Austria

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

La provincia
Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Sigue el alerta amarilla por temperaturas frías extremas en Entre Ríos y otras 15 provincias

Sigue el alerta amarilla por temperaturas frías extremas en Entre Ríos y otras 15 provincias

De Uruguay a Paraná: Peligro Second Hand, el proyecto que convirtió la ropa usada en comunidad y conciencia

De Uruguay a Paraná: Peligro Second Hand, el proyecto que convirtió la ropa usada en comunidad y conciencia

Centros de equinoterapia en jaque por falta de reglamentación de la Ley

Centros de equinoterapia en jaque por falta de reglamentación de la Ley

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

Dejanos tu comentario