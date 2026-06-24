Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

La Justicia Federal imputó al exjefe policial de Paso Cerrito, Esteban Silva Muller, por presunto cohecho pasivo en una causa por contrabando de neumáticos.

La Justicia Federal imputó al exjefe del puesto de control vial Paso Cerrito por el presunto delito de cohecho pasivo, conocido vulgarmente como soborno, en el marco de una investigación federal por contrabando de neumáticos. La imputación de Esteban Silva Muller fue formulada por el fiscal federal Francisco Bernhardt y se desprende de una causa que investiga un presunto circuito clandestino de ingreso y comercialización de neumáticos extranjeros sin la correspondiente documentación aduanera.

Silva Muller señaló que en su declaración indagatoria aclaró sobre el tema y que ahora espera por la resolución judicial que defina sobre su situación procesal. En mayo, la jueza federal Analía Ramponi procesó a 19 personas vinculadas a la maniobra investigada y dispuso millonarios embargos y otras medidas cautelares sobre vehículos presuntamente utilizados en la operatoria.

La investigación, que se tramita en la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt, alcanzó a comerciantes, transportistas y responsables de gomerías de Chajarí, Villa del Rosario y otras localidades del norte entrerriano, consignó Concordia Policiales.

De acuerdo a la resolución judicial, los investigadores lograron reconstruir una estructura que habría funcionado durante meses, con roles definidos, lugares de descarga previamente acordados y distintos puntos de acopio y comercialización de cubiertas extranjeras que habrían ingresado de manera ilegal al país.

La principal hipótesis de la investigación

La hipótesis sostiene que camiones provenientes del exterior transportaban neumáticos nuevos ocultos en distintos sectores de los vehículos. Luego, las cubiertas eran descargadas en puntos previamente establecidos, donde eran reemplazadas por neumáticos usados para continuar la circulación sin despertar sospechas.

En las conversaciones incorporadas a la causa, esa maniobra era mencionada bajo el término “desarme”, expresión que para los investigadores hacía referencia al retiro de las cubiertas nuevas y su reemplazo por otras usadas.

Siempre de acuerdo a la reconstrucción judicial, la mercadería era trasladada posteriormente a galpones, gomerías y otros puntos logísticos desde donde volvía a ingresar al circuito comercial.

A Silva Müller, quien actualmente cumple funciones en la Departamental Federación, se le atribuye el delito de cohecho pasivo a raíz de tres hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2023.

La sospecha surgió a partir de intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación, en las que se detectaron comunicaciones entre algunos de los imputados y un funcionario policial, identificado posteriormente como Silva Muller. Se trataría de tres audios en los que uno de los interlocutores sería Muller.

Según la acusación, los involucrados habrían mantenido contactos telefónicos para advertir el paso de determinados camiones por la zona, con el objetivo de que no fueran objeto de controles mientras circulaban por la jurisdicción de Paso Cerrito. A cambio de dejar pasar los vehículos, la investigación sostiene que el funcionario habría recibido dinero.