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Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

La escritora entrerriana llegará a La Vieja Usina para compartir una charla sobre Una casa sola, su más reciente publicación. La actividad será con entrada libre y gratuita

18 de junio 2026 · 12:40hs
Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

La escritora entrerriana Selva Almada presentará su nuevo libro Una casa sola el miércoles 24 de junio a las 20.30 en La Vieja Usina. La actividad se desarrollará en el marco del ciclo Las Palabras Quedan, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita.

Selva Almada vuelve a Paraná para presentar Una casa sola

La propuesta incluirá una conversación entre la autora y Mariana Bolzán, ganadora del Premio Fray Mocho Novela. El encuentro buscará generar un espacio de intercambio en torno a la literatura, los procesos de escritura y las experiencias de lectura.

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En Una casa sola, Almada vuelve a explorar temas vinculados con la memoria, los vínculos humanos y los paisajes del litoral. La publicación se suma a una obra que la consolidó como una de las voces más reconocidas de la narrativa argentina contemporánea.

El ciclo Las Palabras Quedan propone acercar al público la producción de autores y autoras entrerrianos a través de encuentros, lecturas y conversaciones en vivo. En ediciones anteriores participaron obras de Ernesto Ruiz, Ricardo Zelarayán y Marta Zamarripa.

La iniciativa integra CUAC! Cultura Activa, un programa anual impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que desarrolla actividades artísticas y culturales en distintas localidades de la provincia con una perspectiva federal.

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Selva Almada Libro Paraná La Vieja Usina
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