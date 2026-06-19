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Liga Federal: derrotas de Quique y Sionista en el inicio de los playoffs interzonales

Quique y Sionista debutaron con caídas en los cuartos de final interzonales de la Liga Federal de Básquet. Los equipos paranaenses buscan revertir la serie el próximo lunes.

19 de junio 2026 · 11:59hs
Liga Federal: derrotas de Quique y Sionista en el inicio de los playoffs interzonales

Prensa Quique

Quique y Sionista dieron un paso en falso al perder los encuentros que abrieron los cuartos de final interzonales de la Liga Federal de Básquet 2026. El Decano perdió en condición de local ante Temperley de Rosario por 62 a 60. El Centro Juventud tropezó 68 a 60 en su visita a Rosario Central.

La serie continuará el lunes. Los representantes de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) estarán obligados a ganar para forzar un tercer encuentro. El mismo se disputaría al día siguiente.

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Temperley pisó fuerte en Paraná y se quedó con el primer punto de la serie tras vencer a Quique por un ajustadísimo 62 a 60 en el estadio Guillermo Gayá. Nicolás Boixader fue el hombre de la noche, firmando un doble-doble de 19 puntos y 16 rebotes. En el local, Santino Valdemarín se despachó con 16 unidades.

Desde el salto inicial, el conjunto rosarino logró ser sumamente efectivo en ataque y, en paralelo, ajustó una defensa asfixiante que incomodó constantemente a Quique, obligándolo a tomar tiros incómodos. Gracias a esa sólida labor en ambos costados de la cancha, la visita cerró el primer cuarto con una importante luz de ventaja (21-11).

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En el segundo período, el trámite del partido se volvió un poco más parejo. El Decano intentó reaccionar, pero la visita se mostró madura para administrar los tiempos y mantener la regularidad. Con un parcial sumamente equilibrado (16-15), Temperley se marchó al descanso largo sosteniendo el control del marcador y del juego de cara a la segunda mitad.

Tras el entretiempo se vio la mejor versión de Quique. El dueño de casa reaccionó a puro coraje y básquet. De la mano de los triples de Santino Valdemarín y una notable solidez defensiva que secó las vías de gol de su rival, el conjunto paranaense metió un parcial de 21-13 que lo puso nuevamente en partido y dejó un final totalmente abierto para el último cuarto.

Los diez minutos finales fueron de lo más parejo y dramático de todo el duelo. En los segundos decisivos, Temperley encontró gol y oxígeno en las manos de Luca Amigo y Nicolás Boixader para sacar una mínima luz.

Quique no se rindió y tuvo la última posesión del partido para ganarlo o forzar la prórroga, pero el intento de Valdemarín no logró convertirse y el festejo, tras la chicharra final, viajó hacia Rosario.

Paso en falso de Sionista ante el Canalla

Sionista perdió 68 a 60 ante Rosario Central en el estadio de Cruce Alberdi ante un gran marco de público. Alejo Paoloni y Matías Martínez fueron claves para sostener la victoria del Canalla.

El equipo dirigido por Gustavo Sandrini arrancó los playoffs muy motivado, obteniendo una rápida y amplia ventaja que al cierre del primer cuarto era de ocho puntos, debido en parte a la puntería de Alejo Paoloni, quien encestó dos triples en forma consecutiva.

Sionista logró emparejar las acciones en el segundo cuarto, aprovechando las pérdidas del rival y la producción ofensiva de Arik Levin y Lucas Nieto. La paridad se mantuvo en la segunda mitad, aunque Rosario Central siguió liderando el tanteador y sobre el final sacó una luz de ventaja gracias a los triples de Simón Martoccia y las penetraciones de Matías Martínez, quien regresó hace unas semanas de una lesión muscular y poco a poco va alcanzando su mejor nivel.

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