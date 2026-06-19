Uno Entre Rios | Policiales | Adolescente

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Un adolescente de 17 años murió tras caer de un edificio en el centro de Gualeguaychú. Las circunstancias del hecho son investigadas por la Justicia.

19 de junio 2026 · 12:19hs
Un adolescente de 17 años murió tras caer de un edificio en el centro de Gualeguaychú. Las circunstancias del hecho son investigadas por la Justicia.

Un adolescente de 17 años murió tras caer de un edificio en el centro de Gualeguaychú. Las circunstancias del hecho son investigadas por la Justicia.

Un adolescente de 17 años murió este viernes en Gualeguaychú tras caer de un edificio ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Juan Domingo Perón, en pleno centro de la ciudad. Las circunstancias que rodearon el episodio son materia de investigación y las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se produjeron los hechos.

Según consignó el diario local El Argentino, la adolescente habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada en el marco de las actuaciones judiciales y periciales que se encuentran en curso.

Una mujer de Chajarí la tenia alojada en su vivienda luego de que la adolescente de 14 años de Concordia le relatara que estaba en situación de calle 

Chajarí: encontraron a la adolescente que era buscada en Concordia

La joven fue vista por última vez el miércoles por la tarde. Su familia radicó la denuncia esa misma noche en Concordia

Concordia buscan intensamente a una adolescente de 14

El episodio generó una fuerte conmoción entre las numerosas personas que transitaban por la zona en ese momento. Personal policial intervino de manera inmediata, acordó el perímetro y activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones, con el objetivo de preservar el lugar, resguardar la intimidad de la víctima y su familia, y evitar la difusión de imágenes por parte de los transeúntes.

LEER MÁS: Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Con el correr de los minutos, familiares de la víctima comenzaron a llegar al lugar, en medio de una escena de profundo dolor.

Líneas de apoyo en urgencia de salud mental

Ante situaciones de crisis emocional o de riesgo, especialistas recuerdan la importancia de buscar acompañamiento profesional y solicitar ayuda de manera inmediata. En Gualeguaychú, se puede llamar al 107 o concurrir a la guardia de Salud Mental del Hospital Centenario.

También se encuentra disponible la Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental (0800 999 0091), un servicio gratuito que funciona las 24 horas, todos los días del año, y brinda escucha, orientación y acompañamiento a personas que atraviesan momentos de angustia o a sus entornos cercanos.

A nivel provincial, desde noviembre del 2022 está en funcionamiento la línea gratuita 0800-777-2100 para la atención de urgencias en salud mental.

Adolescente Gualeguaychú edificio
Noticias relacionadas
Meglio falleció en febrero de 2024 tras ser atropellado por Pesoa.

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

Dos camiones chocaron cerca de Maciá. Hay heridos.

Maciá: grave accidente entre dos camiones sobre la ruta 6

La protesta por la muerte Thiago Ocampo, en Federación, terminó con daños en una casa de la familia de un menor. Faltan datos de la autopsia

Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

grave lesion sufrio un menor tras un choque en la ex ruta nacional 18

Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Ver comentarios

Lo último

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Mujeres en alerta por grupo Paranahot que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Mujeres en alerta por grupo "Paranahot" que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Ultimo Momento
Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Mujeres en alerta por grupo Paranahot que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Mujeres en alerta por grupo "Paranahot" que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Policiales
Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

Maciá: grave accidente entre dos camiones sobre la ruta 6

Maciá: grave accidente entre dos camiones sobre la ruta 6

Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Ovación
Liga Federal: derrotas de Quique y Sionista en el inicio de los playoffs interzonales

Liga Federal: derrotas de Quique y Sionista en el inicio de los playoffs interzonales

Atletismo: con fuerte aporte entrerriana Argentina debuta en el Iberoamericano U20

Atletismo: con fuerte aporte entrerriana Argentina debuta en el Iberoamericano U20

APB: Ciclista completó el cuadro de semifinales

APB: Ciclista completó el cuadro de semifinales

La Escuela Omar A. Boeri de Estudiantes vivió una experiencia inolvidable en Mendoza

La Escuela Omar A. Boeri de Estudiantes vivió una experiencia inolvidable en Mendoza

Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

La provincia
Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Mujeres en alerta por grupo Paranahot que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Mujeres en alerta por grupo "Paranahot" que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Gualeguay y General Galarza recibirán el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Gualeguay y General Galarza recibirán el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Economía de Entre Ríos: crecimiento moderado en 2025, desaceleración en 2026

Economía de Entre Ríos: crecimiento moderado en 2025, desaceleración en 2026

Dejanos tu comentario