Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Un adolescente de 17 años murió tras caer de un edificio en el centro de Gualeguaychú. Las circunstancias del hecho son investigadas por la Justicia.

Un adolescente de 17 años murió tras caer de un edificio en el centro de Gualeguaychú. Las circunstancias del hecho son investigadas por la Justicia.

Un adolescente de 17 años murió este viernes en Gualeguaychú tras caer de un edificio ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Juan Domingo Perón, en pleno centro de la ciudad. Las circunstancias que rodearon el episodio son materia de investigación y las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se produjeron los hechos.

Según consignó el diario local El Argentino, la adolescente habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada en el marco de las actuaciones judiciales y periciales que se encuentran en curso.

El episodio generó una fuerte conmoción entre las numerosas personas que transitaban por la zona en ese momento. Personal policial intervino de manera inmediata, acordó el perímetro y activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones, con el objetivo de preservar el lugar, resguardar la intimidad de la víctima y su familia, y evitar la difusión de imágenes por parte de los transeúntes.

Con el correr de los minutos, familiares de la víctima comenzaron a llegar al lugar, en medio de una escena de profundo dolor.

Líneas de apoyo en urgencia de salud mental

Ante situaciones de crisis emocional o de riesgo, especialistas recuerdan la importancia de buscar acompañamiento profesional y solicitar ayuda de manera inmediata. En Gualeguaychú, se puede llamar al 107 o concurrir a la guardia de Salud Mental del Hospital Centenario.

También se encuentra disponible la Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental (0800 999 0091), un servicio gratuito que funciona las 24 horas, todos los días del año, y brinda escucha, orientación y acompañamiento a personas que atraviesan momentos de angustia o a sus entornos cercanos.

A nivel provincial, desde noviembre del 2022 está en funcionamiento la línea gratuita 0800-777-2100 para la atención de urgencias en salud mental.