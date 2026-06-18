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Maciá: grave accidente entre dos camiones sobre la ruta 6

Un importante siniestro vial se registró este jueves sobre la Ruta 6, a pocos metros del acceso a Maciá, donde dos camiones chocaron colisionaron fuertemente.

18 de junio 2026 · 18:57hs
Dos camiones chocaron cerca de Maciá. Hay heridos.

Radio Maciá

Dos camiones chocaron cerca de Maciá. Hay heridos.
Dos camiones chocaron en Maciá y los choferes resultaron heridos.

Radio Maciá

Dos camiones chocaron en Maciá y los choferes resultaron heridos.

Un importante siniestro vial se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta 6, a pocos metros del acceso a Maciá, en sentido Maciá–Guardamonte. Por causas que aún se tratan de establecer, habrían colisionado dos camiones de gran porte, uno procedente de Villaguay y otro de Brasil.

El accidente en Maciá

Como consecuencia del fuerte impacto, una de las personas involucradas quedó atrapada dentro del vehículo durante varias horas, siendo necesaria la intervención de los equipos de rescate para liberarla.

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Según las primeras informaciones, uno de los heridos fue trasladado al Hospital Falucho de Maciá, mientras que otra persona habría sido derivada a Villaguay para recibir atención médica de mayor complejidad. En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Policía Caminera, personal policial de Maciá y Bomberos Voluntarios, llevando adelante tareas de rescate, asistencia y seguridad vial.

El tránsito permanece totalmente interrumpido en ambos sentidos de circulación debido a que uno de los acoplados quedó atravesado sobre gran parte de la cinta asfáltica, impidiendo el paso de vehículos, indicó Radio Maciá.

Al momento del accidente, y durante las tareas de emergencia, continúa registrándose lluvia en la zona. Las condiciones climáticas, la reducción de la visibilidad y el estado de la calzada podrían haber sido factores que también serán analizados en la investigación para determinar las causas del siniestro.

Maciá Villaguay Brasil
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