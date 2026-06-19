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El Museo Serrano permanecerá cerrado hasta el 29

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, de Paraná permanecerá cerrado por desinfección de las colecciones

19 de junio 2026 · 11:28hs
El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, de Paraná permanecerá cerrado por desinfección de las colecciones

Desde el martes 23 hasta el lunes 29 de junio inclusive, las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano (Gardel 62, Paraná) permanecerán cerradas al público debido a la realización de tareas programadas de desinfección y desinsectación en los distintos espacios que albergan las colecciones patrimoniales.

Estas acciones forman parte del plan de conservación preventiva que desarrolla la institución, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y tienen por finalidad evitar la proliferación de insectos y otros organismos que puedan afectar la integridad de las piezas. Los trabajos se llevarán a cabo en depósitos, salas de exposición y áreas de conservación y restauración.

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El control periódico de plagas constituye una práctica esencial en la gestión de colecciones museológicas. A través del monitoreo y la aplicación de medidas preventivas, se busca minimizar los riesgos de deterioro provocados por organismos que pueden dañar materiales orgánicos como papel, textiles, maderas, cueros o ejemplares biológicos. Estas tareas se realizan siguiendo criterios técnicos que forman parte de las políticas de conservación recomendadas por organismos internacionales especializados.

Dichas intervenciones se enmarcan en una estrategia integral de conservación, orientada a identificar, evaluar y reducir los factores de riesgo que puedan comprometer el patrimonio. De esta manera, el Museo reafirma su compromiso con la protección, investigación y difusión del patrimonio natural y cultural de todos los entrerrianos.

La atención al público se retomará el martes 30 de junio en los horarios habituales. De martes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19; sábados de 9 a 13 y de 15 a 19; domingos y feriados de 10 a 13h. Con entrada libre y gratuita.

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