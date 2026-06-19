Uno Entre Rios | La Provincia | cocinera

Cocinera cesanteada por faltas injustificadas deberá devolver más de $10 millones

La ex trabajadora de Dirección de Comedores tendrá un plazo de 30 días para devolver $10.293.021,75 por haber faltado 44 veces en 2024 sin justificación

19 de junio 2026 · 11:19hs
La ex trabajadora de Dirección de Comedores tendrá un plazo de 30 días para devolver $10.293.021

La ex trabajadora de Dirección de Comedores tendrá un plazo de 30 días para devolver $10.293.021,75 por haber faltado 44 veces en 2024 sin justificación
La ex trabajadora de Dirección de Comedores tendrá un plazo de 30 días para devolver $10.293.021

La ex trabajadora de Dirección de Comedores tendrá un plazo de 30 días para devolver $10.293.021,75 por haber faltado 44 veces en 2024 sin justificación

El gobierno de Entre Ríos dispuso reclamar más de $10 millones a una agente cesanteada tras un sumario que comprobó 44 inasistencias injustificadas durante el ciclo lectivo 2024. Trabajaba como cocinera en la zona rural de Concepción del Uruguay, perteneciente a la planta permanente de la Dirección de Comedores Escolares.

La medida quedó oficializada mediante el decreto Nº 1.470, publicado el jueves en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Mujeres en alerta por grupo “Paranahot” que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram.

Mujeres en alerta por grupo "Paranahot" que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

El gobierno provincial dispuso la expulsión de la trabajadora del Estado mediante el decreto Nº 1.390, luego de que un sumario administrativo acreditara que había acumulado 44 inasistencias injustificadas durante 2024.

La investigación se había iniciado a través del decreto Nº 94/2025 del Ministerio de Desarrollo Humano y determinó que la conducta configuraba una falta grave en el marco del régimen que regula el empleo público provincial.

En aquella oportunidad, la Provincia resolvió aplicar la sanción de cesantía basándose en la causal prevista en el artículo 71º, inciso a), de la ley Nº 9755, modificada por la ley Nº 9811; con intervención de la Comisión Asesora de Disciplina, organismo que analizó el expediente durante la tramitación administrativa.

El nuevo decreto no sólo ordena la apertura de otro sumario administrativo vinculado a las inasistencias injustificadas, sino que aprueba una liquidación elaborada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano que fija en $10.293.021,75 el monto que la Provincia considera percibido indebidamente.

A esa cifra deberán añadirse los intereses generados y los que continúen acumulándose hasta el momento de la devolución efectiva, calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La exagente, de apellido Machado, tendrá un plazo de 30 días corridos desde su notificación para restituir los fondos. En caso de incumplimiento, el gobierno instruyó la intervención de la Fiscalía de Estado para promover las acciones judiciales correspondientes.

No obstante, el decreto publicado este jueves presenta una diferencia respecto del lugar de prestación de servicios: mientras el decreto de cesantía la ubicaba en el comedor escolar de la Escuela Nº 88 “Buenos Aires”, en la zona de Colonia Santa Teresita, el nuevo documento la menciona como cocinera de la Escuela Nº 116 “Cabo Misael Pereyra”, ambas en el departamento Uruguay.

cocinera Comedores millones Entre Ríos
Noticias relacionadas
El gobierno provincial autorizó la extensión de la línea 22 hasta la Escuela Almafuerte, La medida responde a una solicitud de la comunidad educativa

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

gualeguay y general galarza recibiran el 41° encuentro entrerriano de teatro

Gualeguay y General Galarza recibirán el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Hoy el sector avícola cuenta con improtantes avances tecnológicos en los galpones 

Economía de Entre Ríos: crecimiento moderado en 2025, desaceleración en 2026

Entre picos y caídas: cómo cambió la molienda de granos en Entre Ríos en 16 años.

Entre picos y caídas: cómo cambió la molienda de granos en Entre Ríos en 16 años

Ver comentarios

Lo último

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Mujeres en alerta por grupo Paranahot que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Mujeres en alerta por grupo "Paranahot" que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Ultimo Momento
Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Mujeres en alerta por grupo Paranahot que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Mujeres en alerta por grupo "Paranahot" que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Policiales
Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

Maciá: grave accidente entre dos camiones sobre la ruta 6

Maciá: grave accidente entre dos camiones sobre la ruta 6

Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

Federación: incidentes y detenidos en pedido de Justicia por Thiago Ocampo

Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Ovación
Liga Federal: derrotas de Quique y Sionista en el inicio de los playoffs interzonales

Liga Federal: derrotas de Quique y Sionista en el inicio de los playoffs interzonales

Atletismo: con fuerte aporte entrerriana Argentina debuta en el Iberoamericano U20

Atletismo: con fuerte aporte entrerriana Argentina debuta en el Iberoamericano U20

APB: Ciclista completó el cuadro de semifinales

APB: Ciclista completó el cuadro de semifinales

La Escuela Omar A. Boeri de Estudiantes vivió una experiencia inolvidable en Mendoza

La Escuela Omar A. Boeri de Estudiantes vivió una experiencia inolvidable en Mendoza

Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

La provincia
Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Mujeres en alerta por grupo Paranahot que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Mujeres en alerta por grupo "Paranahot" que difunde imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Línea 22: autorizan la extensión hasta la escuela Almafuerte

Gualeguay y General Galarza recibirán el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Gualeguay y General Galarza recibirán el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Economía de Entre Ríos: crecimiento moderado en 2025, desaceleración en 2026

Economía de Entre Ríos: crecimiento moderado en 2025, desaceleración en 2026

Dejanos tu comentario