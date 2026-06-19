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La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

La Cámara de Casación revocó la pena condicional de Shirley Ivon Pesoa, ordenando tres años de prisión efectiva y ocho de inhabilitación.

19 de junio 2026 · 11:42hs
Meglio falleció en febrero de 2024 tras ser atropellado por Pesoa.

Meglio falleció en febrero de 2024 tras ser atropellado por Pesoa.

La Cámara de Casación Penal de Paraná revocó la condena de ejecución condicional que pesaba sobre Shirley Ivon Pesoa. La sentencia, dictada el 11 de junio de 2026, ordena que la mujer cumpla tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio culposo de Lautaro Exequiel Meglio, de 24 años, ocurrido el 1 de febrero de 2024 en avenida Zanni de la capital provincial.

La decisión del tribunal no fue unánime, reflejando el intenso debate jurídico en torno a la proporcionalidad de las penas en casos de conducción bajo efectos de estupefacientes. El voto mayoritario fue conformado por las magistradas Marcela Badano y Marcela Davite, quienes hicieron lugar al recurso de casación presentado por la querella particular.

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En sus fundamentos, Badano y Davite sostuvieron que la sentencia de primera instancia había aplicado el mínimo legal de manera errónea, sin ponderar adecuadamente la extrema gravedad de la conducta de la imputada. Las juezas enfatizaron que Pesoa incurrió en una "doble imprudencia": realizó una maniobra prohibida —un giro a la izquierda cruzando la doble línea amarilla— y lo hizo encontrándose bajo los efectos de cocaína y marihuana. Para la mayoría, estos factores eliminan la posibilidad de una pena condicional, priorizando la prevención general y la gravedad del injusto cometido.

Por otro lado, el vocal Gustavo Pimentel votó en disidencia, inclinándose por mantener la sentencia de primera instancia dictada originalmente por la jueza Matilde Federik. La postura de Pimentel, siguiendo los lineamientos del fallo de 2025, consideraba que la pena de ejecución condicional era ajustada a derecho, teniendo en cuenta factores como la situación familiar de la acusada y el hecho de que el legislador permite este instituto incluso en casos agravados,.

El hecho que originó esta causa ocurrió la madrugada del 1 de febrero de 2024, aproximadamente a las 4. Según quedó acreditado, Pesoa conducía una camioneta Toyota Hilux por la Avenida Zanni de Paraná en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con la calle Juan Manuel Blanes, efectuó un giro anticipado hacia la izquierda de forma "imprudente, negligente y antirreglamentaria", invadiendo el carril contrario y cruzando la doble línea amarilla.

En sentido opuesto circulaba Meglio al mando de una motocicleta Honda Tornado 250 CC. A pesar de que el joven intentó una maniobra defensiva, dejando una huella de frenado de más de 12 metros, el impacto frontal-oblicuo fue inevitable. Meglio falleció horas después en el Hospital San Martín a causa de politraumatismos graves.

Uno de los puntos clave para la revocación de la condicionalidad fue la confirmación pericial de que Pesoa había consumido estupefacientes recientemente. Los peritos determinaron que el consumo de cocaína y marihuana se produjo dentro de las tres horas previas al accidente, lo que incrementó significativamente el desprecio por las normas de tránsito y la seguridad ajena.

Asimismo, la Cámara de Casación desestimó los argumentos de la defensa que utilizaban la situación familiar de Pesoa —madre de menores de edad— para evitar la cárcel. Los querellantes, Gonzalo Meglio y Naim Chemez, demostraron que al momento del hecho los niños no estaban bajo su cuidado directo y que existen otros familiares en condiciones de asumir esa responsabilidad.

LEER MÁS: Condena condicional por el homicidio vial de Lautaro Meglio: tres años para Shirley Pesoa

Incremento de la inhabilitación

Además de ordenar la prisión efectiva, el tribunal resolvió elevar la inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo automotor. Mientras que la sentencia de primera instancia había fijado este plazo en seis años, la Cámara de Casación lo aumentó a ocho años, reforzando la sanción accesoria por la gravedad del delito de Homicidio Culposo Agravado.

El fallo responde al reclamo sostenido de la familia Meglio, que desde el inicio del proceso solicitó una condena ejemplar que reflejara la pérdida irreparable de Lautaro.

Prisión Mujer Lautaro Meglio
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