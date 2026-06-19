Atletismo: con fuerte aporte entrerriana Argentina debuta en el Iberoamericano U20

El campeonato será clasificatorio al Mundial U20 de Atletismo que se desarrollará en Estados Unidos. Cinco entrerrianos integran la delegación nacional.

La delegación argentina iniciará este viernes su participación en la primera edición del Campeonato Iberoamericano U20 de Atletismo, que se desarrollará hasta el domingo en Lima, Perú. El equipo nacional quedó conformado a partir de los resultados obtenidos en el reciente Campeonato Nacional de la categoría, disputado en Concepción del Uruguay .

La competencia representa una valiosa oportunidad para que los atletas alcancen las marcas mínimas exigidas para clasificar al Campeonato Mundial U20, que se celebrará del 5 al 9 de agosto en el estadio Hayward Field de la Universidad de Oregón, en Eugene, Estados Unidos.

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Figura del atletismo entrerriano que se destacan a nivel nacional e internacional

Entre las principales figuras del seleccionado argentino se destaca la concordiense Carmela Cocco, quien conquistó la medalla de oro en lanzamiento de martillo durante el Campeonato Sudamericano U20 realizado en noviembre de 2025, también en la capital peruana.

La delegación nacional contará además con otros representantes entrerrianos que llegan respaldados por destacados rendimientos. Uno de ellos es Nicolás Cousillas, atleta del CEF N° 3 de Concepción del Uruguay, quien se consagró campeón nacional en salto en largo. En Lima, además, integrará el equipo argentino que competirá en la posta mixta 4x100 metros.

Por su parte, Adrián Viso, ganador de la prueba de lanzamiento de jabalina en el Nacional; Lucas Miño, campeón en lanzamiento de disco; y Máximo Vázquez, subcampeón nacional de decatlón, completan la nómina de atletas entrerrianos que buscarán dejar su huella en el certamen iberoamericano.

La participación provincial refleja el gran presente del atletismo entrerriano, que vuelve a aportar talentos al seleccionado argentino en una competencia internacional de primer nivel y con la mirada puesta en la cita mundialista de agosto.

La delegación Argentina que competirá en el Iberoamericano

Malena Bustamante (Héptathlon)

Carmela Cocco (Martillo)

Gael Cardozo (Martillo)

Olivia Conesa (100 - 200 – 4x100 – 4x100 mixta)

Nicolás Coudillas (Salto en largo – 4x100 mixta)

Ricardo Damián (5.000 marcha)

Milagros Damico (100 – Salto en largo - 4x100 – 4x100 mixta)

Joaquín Díaz (Bala)

Paloma Feito (100 con vallas, 4x100)

Sofía Fregona (3.000 con obstáculo)

Santiago Guidetti (10 0- 4X100 Mixta)

Sancho Rivas Ingouville (110 con vallas – 4x100 mixta

Jeremías James (Salto en alto)

Manuel Juárez (Posta 4x400)

Salvador Lucero (3.000 con obstáculos)

Iván Maidana (Posta 4x400)

Wenceslao Martínez (800-1500)

Lucas Miño (Disco)

María Angelina Muga (Heptathlon)

Germán Muñoz (400 con vallas, 4x400)

Stefanía Oblak (4x100 - 4x100 Mixta)

Pedro Olmos (Largo)

Irene Pernia (1500-3000)

Maira Rosas (Jabalina)

Julieta Telias (4x100 – 4x100 Mixta)

Luigi Valenza (4X100 Mixta -4x400)

Lucas Vaudagna (400 con vallas – 4x400)

Máximo Vázquez (Decatlón)

Ramiro Villarino (110 con vallas)

Valentina Velardez 1500-3000)

Manuel Vilela (Decatlón)

Adrián Viso (Jabalina)