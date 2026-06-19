Clausuran planta láctea en Viale por contaminación de un arroyo

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos clausuró total, preventiva y temporalmente el establecimiento industrial denominado Rosalat Lácteos, perteneciente a la firma Grupo de Santa Fe SRL y ubicado en el kilómetro 31,5 de la Ruta Provincial 32, en Viale.

Entre las principales causas de la sanción, se menciona el vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento sobre suelo natural y con destino final al arroyo La Silvia. La firma ya había sido sancionada en mayo de 2025 con una multa superior a los siete millones de pesos por infracciones vinculadas al tratamiento de efluentes industriales.

Según el decreto difundido en el Boletín Oficial del 17 de junio, la sanción referida tuvo origen en el incumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 5837/91 MBSCE, al haberse "constatado el vuelco de efluentes sin tratamiento sobre suelo natural y con destino final a un curso de agua (arroyo), excediendo los parámetros permitidos por la normativa vigente, situación que generó un riesgo ambiental significativo y afectó la preservación del ambiente". La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 328/2026, firmada por la secretaria de Ambiente, Rosa Mirta Hojman.

A la firma se le imputaron las siguientes infracciones: a) La omisión de presentar el cronograma previsto en el Artículo 68º del Decreto Nº 5837/91 MBSCE; b) El vuelco de efluentes sin tratamiento sobre suelo natural y con destino final a un curso de agua, excediendo los parámetros permitidos por la normativa vigente; c) El desarrollo de la actividad sin contar con Certificado de Funcionamiento ni Certificado de Habilitación Sanitaria vigentes; d) La falta de respuesta a los requerimientos ambientales formulados por la Secretaría de Ambiente.

La medida fue comunicada a la empresa, a la Municipalidad, al Instituto Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) y la Secretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Económico.

Contaminación del arroyo La Silvia

En cuanto a la contaminación del arroyo La Silvia, se detalló que "el resultado de los análisis realizados sobre el efluente final da cuenta de su potencial dañino al sistema ecológico por excesos en la Demanda Bioquímica de Oxígeno y Material soluble en éter etílico (grasas) muy por encima del límite máximo permitido, todo ello constatado en la inspección realizada en fecha 13 de febrero de 2025".

En otro párrafo del extenso fundamento, la Secretaría señaló que, habiéndose constatado daño ambiental, corresponde requerir la presentación de un Plan de Recomposición Ambiental destinado a restablecer, en la medida de lo técnicamente posible, las condiciones preexistentes en las áreas afectadas.