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La Escuela Omar A. Boeri de Estudiantes vivió una experiencia inolvidable en Mendoza

Más de 150 personas de Estudiantes integraron la delegación que combinó básquet, turismo, amistad y aventura en una enriquecedora.

18 de junio 2026 · 18:57hs
Los chicos del club Estudiantes en Mendoza.

Gentileza CAE.

Los chicos del club Estudiantes en Mendoza.

La Escuela Omar A. Boeri del Club Atlético Estudiantes de Paraná protagonizó una nueva experiencia que quedará grabada en la memoria de todos sus participantes. Del 10 al 15 de junio, una numerosa delegación integrada por alrededor de 150 personas, entre jugadores, jugadoras, profesores y familias acompañantes, viajó a la provincia de Mendoza para disfrutar de una propuesta que combinó deporte, turismo, aprendizaje y convivencia.

Los chicos del Premini del Estudiantes

Los principales protagonistas fueron los chicos y chicas de las categorías Premini, Mini e Infantiles, quienes tuvieron la oportunidad de representar al club en una gira que fue mucho más que una serie de partidos de básquet. Durante seis días compartieron entrenamientos, amistosos, paseos y actividades recreativas que fortalecieron los vínculos entre compañeros, entrenadores y familias.

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La delegación se alojó en distintos puntos de la provincia y recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de Mendoza. Entre ellos, la capital provincial y la localidad de Potrerillos, uno de los destinos turísticos más destacados de la región por sus imponentes paisajes de montaña y su contacto directo con la naturaleza.

En el plano deportivo, los jóvenes jugadores y jugadoras del CAE disputaron encuentros amistosos frente a instituciones de gran tradición basquetbolística de Mendoza. Los partidos se desarrollaron en un clima de camaradería y respeto, permitiendo a los chicos sumar experiencia y medirse con equipos de otras provincias.

Los clubes que recibieron a la delegación entrerriana fueron el Club Mendoza de Regatas, Obras Sanitarias de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. Cada encuentro representó una oportunidad para aprender, compartir experiencias y seguir creciendo dentro del deporte.

Sin embargo, el viaje no se limitó únicamente al básquet. Uno de los grandes atractivos de la gira fueron las actividades recreativas y de aventura que los participantes pudieron realizar en contacto con el entorno natural mendocino. Entre ellas se destacaron las jornadas de rappel y tirolesa, experiencias que despertaron entusiasmo y adrenalina entre los chicos y chicas.

Las montañas de Potrerillos se transformaron en el escenario ideal para que muchos de ellos enfrentaran nuevos desafíos personales, vencieran temores y descubrieran la importancia del trabajo en equipo y la confianza mutua. Las risas, las fotos grupales y los momentos compartidos se multiplicaron durante cada actividad, fortaleciendo el sentido de pertenencia a la institución.

Desde el Club Atlético Estudiantes destacaron que este tipo de viajes forman parte de una propuesta integral de formación, donde el deporte actúa como una herramienta educativa y social. Más allá de los resultados deportivos, el objetivo principal es brindar experiencias que contribuyan al crecimiento personal de los chicos, promoviendo valores como el compañerismo, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.

La participación activa de las familias también fue un aspecto fundamental de la gira. Padres y madres acompañaron a la delegación durante todo el recorrido, colaborando en la organización y compartiendo junto a los jóvenes una experiencia que fortaleció aún más los lazos de la comunidad Albinegra.

Tras varios días de intensas actividades, la delegación regresó a Paraná con una enorme satisfacción. Los chicos volvieron cargados de anécdotas, nuevas amistades y recuerdos imborrables. Cada partido jugado, cada paseo realizado y cada desafío superado se transformó en parte de una experiencia que seguramente será recordada durante muchos años.

Estudiantes Mendoza Básquet
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