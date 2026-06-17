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Stand Up Minitah se presentarán este sábado en Parientes del Bar

La actividad se realizará este sábado 20 de junio desde las 13.30 en el espacio ubicado en la Feria de Salta y Nogoyá. Habrá música en vivo, comidas típicas y show a la gorra

17 de junio 2026 · 19:02hs
Stand Up Minitah se presentarán este sábado en Parientes del Bar

Parientes del Bar invita a celebrar el Día de la Bandera con una propuesta de gastronomía y música en vivo. La actividad se realizará este sábado 20 de junio desde las 13.30 en el espacio ubicado en la Feria de Salta y Nogoyá, en Paraná.

Mucho humor en la peña especial para conmemorar el Día de la Bandera

La jornada tendrá como protagonistas los sabores tradicionales de la fecha patria, con guiso, vino, chocolate caliente y churros, además de espectáculos musicales para compartir la tarde entre amigos y en familia.

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El escenario contará con la presentación de Stand Up Minitah: Caro Rossier, Dani Rudel, Eve Schneider y Paula Chilotegui.

La entrada será a la gorra y quienes deseen asistir pueden reservar su mesa previamente comunicándose al 343 5076532.

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Parientes del Bar Stand Up humor
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