El mundo editorial celebra su día en homenaje a Boris Spivacow

Cada 17 de junio se conmemora en Argentina el Día de las Editoras y los Editores, una fecha que reconoce el trabajo de quienes participan en la producción, publicación y difusión de libros

Cada 17 de junio se conmemora en Argentina el Día de las Editoras y los Editores, una fecha que reconoce el trabajo de quienes participan en la producción, publicación y difusión de libros.

El rol de la edición, en el centro de una jornada conmemorativa

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La jornada fue instituida en homenaje al nacimiento de Boris Spivacow, referente de la industria editorial argentina y primer director de Eudeba. Su labor estuvo vinculada a la democratización del acceso a la lectura y a la difusión de obras de calidad a precios accesibles.

La tarea editorial abarca múltiples etapas del proceso de publicación. Desde la selección de originales y la corrección de textos hasta el diseño, la producción y la distribución, editoras y editores acompañan el recorrido que permite que una obra llegue a las manos de los lectores.

En un contexto marcado por la transformación de los hábitos de lectura y el crecimiento de los formatos digitales, la labor editorial continúa siendo un eslabón central para el desarrollo cultural, la circulación de ideas y la construcción de nuevos públicos.

La fecha invita a reconocer a quienes trabajan detrás de cada libro y contribuyen a fortalecer el vínculo entre autores, obras y lectores.