Cada 17 de junio se conmemora en Argentina el Día de las Editoras y los Editores, una fecha que reconoce el trabajo de quienes participan en la producción, publicación y difusión de libros.
El mundo editorial celebra su día en homenaje a Boris Spivacow
Cada 17 de junio se conmemora en Argentina el Día de las Editoras y los Editores, una fecha que reconoce el trabajo de quienes participan en la producción, publicación y difusión de libros
El rol de la edición, en el centro de una jornada conmemorativa
La jornada fue instituida en homenaje al nacimiento de Boris Spivacow, referente de la industria editorial argentina y primer director de Eudeba. Su labor estuvo vinculada a la democratización del acceso a la lectura y a la difusión de obras de calidad a precios accesibles.
La tarea editorial abarca múltiples etapas del proceso de publicación. Desde la selección de originales y la corrección de textos hasta el diseño, la producción y la distribución, editoras y editores acompañan el recorrido que permite que una obra llegue a las manos de los lectores.
En un contexto marcado por la transformación de los hábitos de lectura y el crecimiento de los formatos digitales, la labor editorial continúa siendo un eslabón central para el desarrollo cultural, la circulación de ideas y la construcción de nuevos públicos.
La fecha invita a reconocer a quienes trabajan detrás de cada libro y contribuyen a fortalecer el vínculo entre autores, obras y lectores.