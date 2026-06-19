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APB: Ciclista completó el cuadro de semifinales

El Verde avanzó a la siguiente instancia del Torneo Apertura de la APB al derrotar 65 a 64 a Estudiantes. El juego se definió en tiempo suplementario

19 de junio 2026 · 09:23hs
Ciclista se ubicó entre los cuatro mejores equipos del Torneo Apertura. 

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Ciclista se transformó en el cuarto semifinalista del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Avanzó a la siguiente instancia al derrotar en el estadio Juan Baglietto 65 a 64 a Estudiantes. De esa manera barrió la serie 2-1.

El Verde necesitó de dos tiempos extra para inscribir su nombre en la siguiente instancia. El juego finalizó igualado en 54 en tiempo regular. En la prórroga la paridad persistió al finalizar empatado en 59. En el segundo tiempo suplementario el dueño de casa efectivizó el triunfo con dos lanzamientos libres anotados por Enzo Passadores. El CAE tuvo la chance de dar vuelta la historia, pero no supo cómo.

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En el local, Nahuel Garcia registró 15 puntos, mientras que Juan Schmidt firmó 12 unidades. No obstante,. la gran figura y golerador de la nocna fue Lisandro Caraballo de Estudiantes con 27 puntos.

Los cruces de semifinales del Torneo Apertura

Talleres – Recreativo

Ciclista – Olimpia

APB Ciclista Torneo Apertura
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