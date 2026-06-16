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Tres películas que marcaron la historia del cine argentino

Hablar de las películas más importantes del cine argentino implica recorrer obras que lograron trascender su época y convertirse en referencias culturales dentro y fuera del país

16 de junio 2026 · 13:52hs
Tres películas que marcaron la historia del cine argentino

Hablar de las películas más importantes del cine argentino implica recorrer obras que lograron trascender su época y convertirse en referencias culturales dentro y fuera del país. Aunque la elección siempre admite debate, existen tres títulos que suelen ocupar un lugar destacado por su impacto artístico, social e internacional.

Historias que trascendieron fronteras y definieron al cine argentino

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La primera es "La historia oficial" (1985), dirigida por Luis Puenzo. La película abordó las consecuencias de la última dictadura militar argentina desde la historia de una mujer que comienza a sospechar sobre el origen de su hija adoptiva. Fue la primera producción argentina en ganar el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera y contribuyó a visibilizar internacionalmente la búsqueda de verdad y justicia impulsada por los organismos de derechos humanos.

Otro título fundamental es "El secreto de sus ojos" (2009), de Juan José Campanella. La combinación de drama, thriller y romance conquistó al público y a la crítica, convirtiéndose en la segunda película argentina en obtener un Oscar. Su éxito internacional confirmó la capacidad del cine nacional para competir en los principales mercados y festivales del mundo.

La lista difícilmente podría dejar afuera a "Nueve reinas" (2000), dirigida por Fabián Bielinsky. Con las actuaciones de Ricardo Darín y Gastón Pauls, el film renovó el género policial argentino y se transformó en una obra de culto gracias a su ritmo, sus giros narrativos y su retrato de una sociedad marcada por la desconfianza y la picardía.

Cada una, desde registros y épocas diferentes, logró reflejar aspectos de la identidad argentina y consolidar al cine nacional como una de las expresiones culturales más reconocidas de América Latina.

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Películas Cine cultura Historias
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