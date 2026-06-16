Hablar de las películas más importantes del cine argentino implica recorrer obras que lograron trascender su época y convertirse en referencias culturales dentro y fuera del país. Aunque la elección siempre admite debate, existen tres títulos que suelen ocupar un lugar destacado por su impacto artístico, social e internacional.
Tres películas que marcaron la historia del cine argentino
Hablar de las películas más importantes del cine argentino implica recorrer obras que lograron trascender su época y convertirse en referencias culturales dentro y fuera del país
Historias que trascendieron fronteras y definieron al cine argentino
La primera es "La historia oficial" (1985), dirigida por Luis Puenzo. La película abordó las consecuencias de la última dictadura militar argentina desde la historia de una mujer que comienza a sospechar sobre el origen de su hija adoptiva. Fue la primera producción argentina en ganar el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera y contribuyó a visibilizar internacionalmente la búsqueda de verdad y justicia impulsada por los organismos de derechos humanos.
Otro título fundamental es "El secreto de sus ojos" (2009), de Juan José Campanella. La combinación de drama, thriller y romance conquistó al público y a la crítica, convirtiéndose en la segunda película argentina en obtener un Oscar. Su éxito internacional confirmó la capacidad del cine nacional para competir en los principales mercados y festivales del mundo.
La lista difícilmente podría dejar afuera a "Nueve reinas" (2000), dirigida por Fabián Bielinsky. Con las actuaciones de Ricardo Darín y Gastón Pauls, el film renovó el género policial argentino y se transformó en una obra de culto gracias a su ritmo, sus giros narrativos y su retrato de una sociedad marcada por la desconfianza y la picardía.
Cada una, desde registros y épocas diferentes, logró reflejar aspectos de la identidad argentina y consolidar al cine nacional como una de las expresiones culturales más reconocidas de América Latina.