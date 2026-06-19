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Colonia Avellaneda afectada por la paralización del Acueducto Metropolitano

Colonia Avellaneda pidió autorización a la Provincia para reparar calle Dorrego. La paralización de la obra del Acueducto Metropolitano afecta a los vecinos.

19 de junio 2026 · 10:11hs
Colonia Avellaneda pidió autorización a la Provincia para reparar calle Dorrego. La paralización de la obra del Acueducto Metropolitano afecta a los vecinos.

Colonia Avellaneda pidió autorización a la Provincia para reparar calle Dorrego. La paralización de la obra del Acueducto Metropolitano afecta a los vecinos.
Colonia Avellaneda pidió autorización a la Provincia para reparar calle Dorrego. La paralización de la obra del Acueducto Metropolitano afecta a los vecinos.

Colonia Avellaneda pidió autorización a la Provincia para reparar calle Dorrego. La paralización de la obra del Acueducto Metropolitano afecta a los vecinos.

La Municipalidad de Colonia Avellaneda informó a sus vecinos la situación actual sobre la paralización de la obra del Acueducto Metropolitano, un proyecto impulsado por organismos provinciales que afecta directamente a distintos sectores de la ciudad.

La obra, vinculada al sistema de abastecimiento de agua para el área metropolitana e incluyendo a Colonia Avellaneda, Paraná, San Benito y Oro Verde, fue autorizada mediante la Ordenanza N.º 45/2020, a través de la cual el Municipio cedió los espacios necesarios para su ejecución.

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Como parte de esos trabajos se realizaron intervenciones sobre calle Dorrego y sectores adyacentes. Sin embargo, la obra quedó inconclusa, generando con el paso del tiempo un importante deterioro de la trama vial. La presencia de excavaciones, desniveles y socavones dificulta la circulación y afecta el acceso diario a viviendas e instituciones de la zona.

Ante esta situación y los reiterados reclamos de vecinos y vecinas, el Municipio intervino con recursos propios mediante tareas de nivelación, relleno, reparación de cañerías y mejoras destinadas a garantizar condiciones seguras de circulación.

Además realizó distintas gestiones administrativas y legales ante organismos provinciales para solicitar la continuidad de los trabajos y dejar constancia formal del estado de situación de la obra.

Estas intervenciones de emergencia para garantizar la transitabilidad fueron informadas a las autoridades competentes, reservándose el derecho de reclamar el reintegro de los gastos afrontados para atender una problemática originada por una obra que permanece inconclusa.

El Municipio sostiene trabajos de mantenimiento con recursos propios para garantizar la transitabilidad, pero requiere la habilitación correspondiente para avanzar con una solución integral.

Sin embargo, la solución definitiva continúa dependiendo de una autorización provincial. Al tratarse de una obra ejecutada bajo jurisdicción de la Provincia, el Municipio requiere la habilitación correspondiente para avanzar con una reconstrucción integral de los sectores afectados.

Desde la comuna se indicó que "Colonia Avellaneda cuenta con la voluntad política y la capacidad operativa para resolver esta situación. Por ese motivo, continúa gestionando ante las autoridades competentes los permisos necesarios para brindar una respuesta definitiva a una problemática que desde hace años afecta a vecinos y vecinas de la ciudad".

Colonia Avellaneda Acueducto Metropolitano Vecinos
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