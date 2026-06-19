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Mundial 2026: paranaenses suman rituales y amuletos para que Argentina gane los partidos

Hay una mayor demanda de velas, sahumerios, estampitas y objetos simbólicos que buscan atraer la buena energía para el Seleccionado en este Mundial 2026.

Vanesa Erbes

Por Vanesa Erbes

19 de junio 2026 · 07:32hs
En este Mundial 2026 los hinchas sumas cábalas para la buena suerte

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Cada vez que la Selección Argentina sale a la cancha, miles de hinchas despliegan sus propias cábalas. Algunos usan la misma camiseta, otros ocupan el mismo lugar frente al televisor y no faltan quienes recurren a rituales, amuletos o elementos vinculados a la fe para acompañar el deseo colectivo de una victoria. En Paraná, esa costumbre también se hace sentir y se traduce en una mayor demanda de velas, sahumerios, estampitas y objetos simbólicos que buscan atraer la buena energía para este Mundial 2026.

Daniel, propietario de una reconocida santería de calle Monte Caseros, aseguró que durante las grandes competencias deportivas el comportamiento de los clientes cambia notablemente. “La gente es muy cabulera y siempre se prepara de manera distinta para ver los partidos, sobre todo en competencias tan importantes”, cuenta.

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Velas, sahumerios y más

Según contó a UNO, en los días previos a cada encuentro de la Selección aumentan las consultas y las ventas de productos destinados a crear un clima especial para acompañar el partido. “La gente viene a buscar velas, sahumerios y distintos elementos que ayudan a predisponerse de otra manera. Todo eso suma porque la persona se siente más confiada y tranquila al momento de sentarse a disfrutar del encuentro”, explicó.

Entre los productos más buscados aparecen las velas blancas y celestes, colores estrechamente vinculados con la identidad argentina. Cada una tiene un significado particular dentro de las creencias populares. “La vela blanca se utiliza para armonizar el lugar, generar tranquilidad y paz. La celeste se relaciona más con la fuerza, la energía y el acompañamiento del pedido para que gane el equipo”, detalló el vendedor.

Aunque en otros mundiales llegaron a comercializarse velas con forma de pelota de fútbol, este año predominan los velones decorados con los colores nacionales y leyendas alusivas al seleccionado. Frases como “Argentina campeón” forman parte de una oferta que combina fervor futbolero y espiritualidad.

Buscando el éxito

La fe también juega su propio partido. Entre las estampitas y medallas que más buscan los clientes aparece una figura recurrente: San Benito. “Es uno de los santos más utilizados para pedidos de éxito, fuerza y ayuda en eventos deportivos”, señaló Daniel. Además, recordó que su imagen también suele asociarse a la protección contra energías negativas, la envidia y las malas influencias.

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Pero las consultas no se limitan al fútbol. En tiempos de incertidumbre económica, la búsqueda de apoyo espiritual se amplía hacia otros aspectos de la vida cotidiana. Según observó el comerciante, muchas personas recurren a distintos santos y devociones para pedir trabajo, prosperidad o estabilidad. “Cuando las cosas se ponen difíciles, la gente se vuelca más a la fe. San Cayetano y San Expedito son de los más elegidos para los pedidos relacionados con el trabajo y la posibilidad de salir adelante”, comentó.

La convivencia de creencias también es una característica de la época. Junto a las tradiciones religiosas conviven prácticas vinculadas a la astrología, la aromaterapia y distintas corrientes espirituales que encuentran cada vez más adeptos. Para Daniel, lejos de las discusiones doctrinarias, lo importante es que cada persona encuentre aquello que le resulte significativo. “Hace más de 25 años que estoy en este rubro y he visto pasar muchas tendencias. Hay rituales que se ponen de moda durante un tiempo y después desaparecen. Lo importante es que si algo le sirve a una persona, le hace bien y la ayuda a ser mejor, está perfecto”, reflexionó.

Los aromas también forman parte de ese universo de pequeñas ceremonias cotidianas. Los sahumerios dulces suelen ser los más elegidos para armonizar ambientes y generar sensaciones de bienestar, mientras que las fragancias más secas o frutales son asociadas con la prosperidad, las ventas y el crecimiento económico.

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Ciudad cabulera

Más allá de las creencias particulares, la escena resulta familiar para muchos argentinos. El Mundial, la Copa América o cualquier torneo importante suelen despertar una mezcla singular de pasión deportiva, superstición y esperanza. Así, mientras once jugadores buscan la victoria dentro de la cancha, miles de hinchas aportan desde sus casas sus propias fórmulas: una vela encendida, una estampita guardada en el bolsillo, un sahumerio perfumando el ambiente o una medalla heredada de algún familiar.

Son gestos simples, imposibles de medir en términos futbolísticos, pero que forman parte de una tradición profundamente arraigada. Porque cuando juega Argentina, para muchos paranaenses no alcanza con alentar: también hay que poner un poco de fe, una pizca de ritual y alguna cábala de confianza para ayudar, aunque sea simbólicamente, a empujar la pelota hacia el arco rival.

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