Atleta de Concordia estudiará y competirá para Universidad de Estados Unidos

El joven atleta concordiense Gadiel Vallejos estudiará y competirá en Estados Unidos con una beca completa. Junta recursos para viajar en agosto.

El joven de Concordia tendrá su experiencia internacional, realiza una rifa para juntar recursos esconómicos.

Gadiel Vallejos es múltiple campeón juvenil en 1.500, 3.000 metros con obstáculos y otras distancias. Recientemente recibió la aprobación de su visa y fue presentado oficialmente como estudiante y atleta del Ranger College de Texas. Se incorporará a la institución en agosto para iniciar una nueva etapa académica y deportiva.

La familia de Gadiel vive días de profunda alegría luego de recibir una noticia que marcará un antes y un después en la vida del joven deportista de Concordia: su visa de ingreso a los Estados Unidos fue aprobada y, además, fue presentado oficialmente en las redes sociales como nuevo estudiante y atleta del Ranger College (RC), institución ubicada en el estado de Texas, a 180 kilómetros de la metrópolis de Dallas.

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El joven arribará a territorio estadounidense a comienzos de agosto, coincidiendo con el inicio del calendario académico y deportivo, para sumarse inmediatamente a las competencias y comenzar sus estudios superiores.

La oportunidad llegó luego de un largo proceso de seguimiento por parte de la institución norteamericana, que evaluó sus marcas y logros deportivos antes de ofrecerle una beca completa para continuar su formación y desarrollo atlético en el exterior.

Detrás de este importante paso hay años de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Su entorno familiar destacó el acompañamiento constante y el apoyo recibido por parte de numerosas personas que, de diferentes maneras, colaboraron para hacer realidad este sueño.

Durante los últimos meses, la familia, vecinos, amigos y seguidores de la trayectoria deportiva del joven brindaron su ayuda mediante la compra de bonos contribución (rifa), aportes económicos, trabajos ocasionales e incluso donaciones de indumentaria deportiva. A ello se sumaron los premios obtenidos por Gadiel en distintas competencias de calle, que también contribuyeron a solventar los gastos del viaje y los trámites necesarios.

La emoción de la familia del atleta de Concordia

"Es una enorme alegría por el futuro de nuestro hijo, pero también valoramos profundamente todo el camino recorrido, a Dios que es el centro de nuestra fe y a cada persona que nos acompañó en este proceso", expresaron desde la familia, agradeciendo las innumerables muestras de afecto y solidaridad recibidas.

Mientras se ultiman los preparativos para su partida, continúa vigente la rifa organizada con el objetivo de amortizar los costos del viaje. El sorteo está previsto para el próximo 27 de junio con ocho premios y aún quedan algunos números disponibles a tan solo 2.000 pesos.