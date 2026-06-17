Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch.

La actriz Daveigh Chase, recordada por su papel como Samara Morgan en la película de terror La llamada, murió el martes a los 35 años en Los Ángeles . Según confirmó su pareja, Roy Hernandez, la causa fue una meningitis que derivó en una infección en la sangre, sepsis y el posterior colapso de sus órganos.

Chase había sido internada a principios de mes por un cuadro de desnutrición. Durante su hospitalización, su estado se complicó debido al avance de la infección, lo que finalmente provocó su fallecimiento, de acuerdo con el portal TMZ.

Falleció Daveigh Chase, intérprete de Samara Morgan en el clásico de terror La llamada

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La artista comenzó su carrera en Hollywood desde muy pequeña y rápidamente se destacó en producciones de gran alcance. En 2002 prestó su voz a Lilo en la película animada de Disney Lilo & Stitch, un rol que luego repitió en la serie derivada. Ese mismo año también dio voz a Chihiro Ogino en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, dirigida por Hayao Miyazaki.

Sin embargo, su salto a la fama mundial llegó con su interpretación de Samara Morgan en La llamada, donde encarnó a la icónica niña fantasma que emerge del pozo. Ese papel la convirtió en una figura reconocible del cine de terror y le valió el MTV Movie Award a mejor villana en 2003.

Tras ese éxito, Chase continuó su carrera en televisión con un papel destacado como Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, donde participó en 32 episodios a lo largo de cinco temporadas. Su filmografía también incluye títulos como Donnie Darko, El quinto de Beethoven y apariciones en series como Sabrina, la bruja adolescente y ER.

En medio de la noticia de su muerte, también volvió a circular en redes sociales un video de 2003 en el que aparece junto al músico Sean “Diddy” Combs durante una entrega de premios, cuando ella tenía 12 años. En las imágenes, Combs le pregunta si asistirá a una fiesta esa noche, mientras la actriz responde con timidez.

Esa misma noche, Combs y Ashton Kutcher le entregaron a Chase el premio a mejor villana en los MTV Movie Awards. Al recibirlo, la actriz imitó a su personaje de La llamada y agradeció con una breve intervención en tono de humor.

El video resurgió tras el arresto de Combs en septiembre de 2024, cuando fue imputado por cargos vinculados a tráfico sexual, conspiración y transporte con fines de prostitución, en una causa federal que lo acusa de abuso y coerción a lo largo de varios años.