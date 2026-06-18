Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Un menor sufrió una fractura de pierna de carácter grave tras un choque entre un Toyota Corolla y un Volkswagen Bora en la ex Ruta Nacional 18, cerca de Villaguay.

Un menor de edad sufrió lesiones de gravedad como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la noche sobre la ex Ruta Nacional N° 18, a la altura del kilómetro 194, en la zona conocida como "Arizona", en jurisdicción de San Salvador.

El siniestro se registró alrededor de las 20:00 horas y fue protagonizado por un Toyota Corolla, en el que viajaban un hombre junto a su pareja y su hijo menor de edad, y un Volkswagen Bora conducido por una sola persona.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron, provocando que la mujer y el niño que se trasladaban en el Toyota debieran ser asistidos y trasladados en ambulancia al Hospital San Miguel.

Lesión grave

Tras las evaluaciones médicas correspondientes, el médico policial de turno determinó que el menor presentaba una fractura en su pierna izquierda, lesión que fue calificada como de carácter grave. En tanto, el resto de las personas involucradas sufrió lesiones leves.

A raíz de la gravedad de las heridas sufridas por el niño, la Fiscalía local dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajó personal policial, efectivos de la Dirección Prevención y Seguridad Vial y especialistas del Gabinete Criminalístico, mientras que el tránsito permaneció asistido sobre media calzada hasta la finalización de las tareas periciales.