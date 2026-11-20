Nicki Nicole inaugura una nueva etapa musical con un doble lanzamiento que anticipa “Jazmines para ti”, su último álbum

A dos años de su último material discográfico, la artista rosarina inaugura una nueva etapa musical con un doble lanzamiento que anticipa “Jazmines para ti”. La propuesta incluye dos videos en formato 360° y un universo conceptual que invita al público a conectar con sus emociones.

Nicki Nicole volvió a la escena musical con “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad”, dos canciones que marcan el comienzo de una nueva etapa en su carrera. A dos años de su último material, la cantante presentó este doble single como anticipo de “Jazmines para ti”, su próximo álbum de estudio.

El lanzamiento propone una experiencia audiovisual diferente a través de dos videos en formato 360°, una apuesta que busca convertir al público en parte activa del universo artístico de la cantante. La propuesta invita a sumergirse en sus sentimientos, dudas y reflexiones, desde una perspectiva cercana e inmersiva.

Ambas canciones forman parte de una obra conceptual que se irá descubriendo progresivamente. En ese recorrido, Nicki Nicole aborda experiencias personales y las distintas emociones que atraviesan su historia, en una búsqueda artística que combina música, imágenes y narrativa.

“Rayo de Sol” y “Eterna Soledad” también anticipan uno de los ejes centrales del nuevo proyecto: “Las Trampas”, aquellas experiencias que vivió la artista y que la llevaron a resignificar la soledad.

Lejos de presentarla únicamente como un espacio de ausencia, la cantante propone pensarla como una oportunidad de encuentro, conexión y expresión compartida. De esta manera, los primeros adelantos de “Jazmines para ti” abren la puerta a una etapa en la que la introspección y la sensibilidad tendrán un lugar central.