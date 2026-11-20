La Municipalidad de Paraná informó que La creciente del río Paraná obligó a postergar la 36ª Fiesta Nacional del Mate

La creciente del río Paraná obligó a postergar la 36ª Fiesta Nacional del Mate. La Municipalidad de Paraná comunicó la decisión a través de un flyer oficial y explicó que la medida responde a las consecuencias que la crecida está provocando en distintos sectores de la ciudad.

Desde el municipio señalaron que la situación afecta a múltiples zonas y que, ante este escenario, se priorizarán las tareas de prevención, monitoreo y acompañamiento de las áreas más vulnerables.

La decisión busca poner el foco en la seguridad y en la atención de los sectores afectados por la creciente del río, en un contexto que requiere concentrar los esfuerzos en el seguimiento de la situación y la asistencia correspondiente.

A través del comunicado, las autoridades expresaron que el tradicional encuentro volverá a realizarse cuando estén dadas las condiciones para que todos puedan disfrutarlo. De esta manera, la celebración que convoca cada año a miles de vecinos y visitantes deberá esperar hasta que el contexto permita su desarrollo.

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Por el momento, el flyer no informa una nueva fecha para la realización de la 36ª Fiesta Nacional del Mate. Para conocer futuras novedades, el municipio indicó que se podrá consultar la información oficial en el sitio web parana.gob.ar.