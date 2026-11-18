Se robaron aproximadamente 1.600 metros de cables de balizamiento del Aeropuerto de Concordia. Temporalmente dejó de funcionar por la noche.

El robo afectó al balizamiento de la pista, por lo que dejó de operar durante la noche.

En un operativo en el que habrían utilizado hasta destornilladores automáticos y que habría abarcado dos noches distintas, fueron robados aproximadamente 1.600 metros de cable correspondiente al balizado del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui.

El hecho, que está siendo investigado por la Justicia Federal y por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) con jurisdicción en el lugar, afectó la operatividad de la estación aérea, que, por el momento, no está en condiciones de recibir vuelos nocturnos.

El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC) informó que el hecho delictivo registrado en el sistema de balizamiento del aeropuerto Comodoro Pierrestegui continúa bajo investigación y que se llevan adelante acciones para recuperar la operatividad nocturna de la estación aérea.

A través de un comunicado, el organismo indicó que "a raíz de un hecho delictivo ocurrido en el sistema de balizamiento del aeropuerto, se ha visto afectada la operatividad necesaria para la realización de vuelos nocturnos".

En ese sentido, desde el EDAAC precisaron que "esta situación se encuentra formalmente denunciada ante las autoridades competentes y está siendo investigada", aunque no brindaron detalles sobre el avance de las actuaciones ni sobre posibles responsables del robo.

El organismo confirmó que, como consecuencia de lo ocurrido, "los vuelos nocturnos permanecerán temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso". La medida se mantendrá mientras no estén dadas las condiciones necesarias para recuperar el funcionamiento del sistema de iluminación y señalización de la pista.

En contrapartida, desde el Ente aclararon que "las operaciones diurnas continúan desarrollándose con normalidad y en condiciones de seguridad". De esta manera, la afectación informada alcanza específicamente a los servicios que requieren operar durante la noche.

Interrumpido el servicio nocturno tras el robo

El comunicado no precisó una fecha estimada para la recuperación del servicio nocturno, aunque aseguró que ya se encuentran en marcha distintas gestiones para solucionar el inconveniente y permitir que el aeropuerto vuelva a contar con todas sus condiciones operativas.

Al respecto, el EDAAC señaló que "actualmente se están llevando adelante todas las acciones técnicas y administrativas necesarias para restablecer el servicio en el menor plazo posible".

Desde el organismo también remarcaron que esas tareas se desarrollan "priorizando los estándares de seguridad operacional que la actividad requiere". Por lo tanto, la reanudación de los vuelos nocturnos dependerá de que puedan completarse los trabajos necesarios y garantizarse las condiciones correspondientes.

Por último, el Ente de Desarrollo Aerocomercial agradeció "la comprensión, el acompañamiento y la colaboración de toda la comunidad ante esta situación de fuerza mayor" y reiteró su compromiso con la seguridad y el desarrollo de la conectividad de la región.