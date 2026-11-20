La Mesa de Enlace Agropecuaria de Entre Ríos se reunió con Jefes de Fiscales para impulsar un proyecto de ley que cree fiscalías en delitos rurales.

Del encuentro también participaron el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario Claudio González; y el director de Prevención de Delitos Rurales (Abigeato), Comisario Cristian Allegrini, junto a otros funcionarios provinciales.

Representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace Agropecuaria de Entre Ríos (FARER, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y FEDECO) mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con el Procurador General de la provincia, Amílcar García, y la Procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.

En el encuentro, trataron uno de los pedidos que vienen haciendo hace meses las entidades: crear fiscalías especializadas en delitos rurales. La solicitud surgió en el marco de un ola de hechos de cuatrerismo que afectaron a productores de toda la provincia.

Del encuentro también participaron el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario Claudio González; y el director de Prevención de Delitos Rurales (Abigeato), Comisario Cristian Allegrini, junto a otros funcionarios provinciales.

Fiscalía en delitos rurales

La reunión tuvo como eje central avanzar en el intercambio de propuestas para impulsar un proyecto de ley provincial que permita la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales. "Desde el sector productivo consideramos que se trata de una herramienta fundamental para fortalecer las investigaciones, agilizar las causas judiciales y mejorar las respuestas institucionales frente a la inseguridad que afecta al campo entrerriano", señalaron desde la Mesa de Enlace.

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales.

Y agregaron que "la articulación sostenida entre las entidades agropecuarias, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad constituye el camino correcto para diseñar medidas efectivas, optimizar la prevención y persecución del delito rural y brindar mayor tranquilidad a los productores y sus familias".

Finalmente, expresaron gran expectativa de que "este trabajo conjunto permita transformar las propuestas consensuadas en iniciativas legislativas concretas en el menor tiempo posible, dando prontas respuestas a una problemática urgente que preocupa y afecta a todas las comunidades rurales de Entre Ríos".