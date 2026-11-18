El juez de Garantías José Eduardo Ruhl prorrogó este miércoles la prisión preventiva domiciliaria de Giuliana Briozzo, de 23 años, investigada por el pseudo laboratorio de drogas sintéticas que tenía en su casa en la ciudad de San Benito , departamento Paraná.

La joven continuará arrestada en su casa por otros 40 días, con monitoreo de la tobillera electrónica. El magistrado valoró que desde que fue detenida en septiembre, no tuvo incumplimientos y que está a cargo del cuidado de sus dos hijos: uno de cuatro años y otro de once meses. "Usted tenía un laboratorio de drogas, es una cosa gravísima", le dijo el magistrado a la joven.

Cabe recordar que el 18 de septiembre, Briozzo cayó detenida cuando la policía la allanó y halló en su casa en calle Mihura un total 287 recipientes cargados con ketamina, acompañados por más de 835 frascos vacíos listos para ser llenados y frascos con dimetoximetilanfetamina, una sustancia psicoactiva sintética. En ese momento, la mujer intentó desprenderse de los dólares que tenía en su poder y del teléfono celular iPhone 17 Pro. Al dispositivo lo arrojó a la casa del vecino, pero los investigadores lograron secuestrarlo.

La joven es pareja de Andrés Alejandro Arce, de 42 años, condenado a 6 años y 8 meses de cárcel en una causa por contrabando y comercialización de cocaína y pasta base entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Se trata del liderar la denominada “Banda de los Millones”, de Concordia.

En la audiencia, el fiscal Santiago Alfieri solicitó endurecer la medida de coerción, con 40 días de arresto pero en la Unidad Penal de Mujeres. Argumentó su postura en que se está ante un hecho grave, en el que existe el riesgo de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. A su vez, consideró que debe declararse la incompetencia de la justicia provincial, ya que el expediente debe remitirse a la Justicia Federal a fin de que investigue un delito mayor: narcotráfico. Para el acusador, la joven es parte de un "eslabón" de una organización criminal con posibles lazos internacionales.

El laboratorio de Briozzo

En su exposición, el fiscal Alfieri señaló que en el caso se verifican los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. Sobre el hecho imputado, describió: "Con anterioridad al 18 de septiembre de 2026 y hasta el 18 de septiembre del 2026, a las 10 horas, Giuliana Abigaíl Briozzo tenía en su poder ketamina, que preparaba en ollas con bidones y otros recipientes con elementos de filtrado, procediéndose al secuestro de 286 frascos de vidrio, conteniendo sustancia mencionada, rotuladas en inscripción Ketagal; 1.5 litros de ketamina en un termo, 2.3 gramos de cocaína, una prensadora de tapas para refrescos, una jeringa plástica sin aguja, un colador, 830 botellas para el llenado, tapitas, planchas de etiqueta Ketagal, la suma de 2600 dólares y 70.2000 pesos. Se encontraba en poder de 835 frascos más para el llenado. Ketagal es un laboratorio paraguayo que existe. En definitiva, esta conducta encuadra en el delito de tenencia de estupendas pacientes para la comercialización".

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Al peticionar que sea enviada a la Unidad Penal de Mujeres, dijo que Briozzo "es parte de un eslabón mayor para lo que es la comercialización de la puesta de comercio del mercado de estupefacientes, de un estupefaciente de gran poder, y a determinar si no estamos hablando de una situación internacional de la actividad. Esto lo digo en virtud del volumen, las condiciones en las que tenía el material. Hemos efectuado la pericia química del material y da 100% ketamina. Es un producto que le es alcanzado a granel a la señora Briozzo, y ella estaba cumpliendo la tarea en estas cadenas de paso de la sustancia hasta llegar a los consumidores de fraccionamiento y armado de las botellas. Encontramos planchas de etiqueta Ketagal, botellas vacías sin la tapa, tapas en blíster todavía, una tapadora, olla con el producto, jeringas y filtrador. Las condiciones en las que encontramos el material no dice que vaya a quedar ahí o en un lugar cercano, sino que se estaba empaquetando para luego transportarse". Más adelante, explicó al juez que dado que todo indica que se trata de un hecho mayor al microtráfico, el caso debería tramitarse en la órbita de la Justicia Federal.

A dicha petición se opuso el abogado defensor Claudio Berón, quien consideró que no hay elementos para agravar la situación de Briozzo. Por el contrario, pidió que se le levante la prisión domiciliaria y se le apliquen medidas sustitutivas, como es la de presentarse en la comisaría más cercana, o hacerlo en la Fiscalía de Paraná dos veces por semana.

Al resolver, el juez Ruhl advirtió a la joven que el delito por el cual es investigada es sumamente grave y que seguramente hay otros implicados aún no identificados. "Es un hecho sumamente grave. Tenía un laboratorio de drogas, es una cosa gravísima. El comercio de estupefacientes es una cuestión muy seria para nosotros y grave, teniendo en cuenta las graves consecuencias que trae para la población en general. Generalmente los adolescente consumen la porquería que ustedes hacen. Sabemos perfectamente que es una actividad compleja y usted no está sola, es claro. Usted depende de alguien que desarrolla esto a mayor escala. Va mucho más allá de usted y hay que investigar para llegar al fondo de la cuestión. El riesgo procesal acá amerita la adopción de medidas de coerción fuerte", le dijo, para luego disponer su continuidad bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

En cuando al pedido fiscal para que el caso sea enviado a la Justicia Federal, pidió al representante del Ministerio Público Fiscal que presente un escrito con más fundamentos al juzgado, a fin de resolver.