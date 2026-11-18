Mauro Icardi cuestionó al periodismo con un provocador mensaje y se mostró junto a la China Suárez en medio de una nueva polémica.

El descargo llegó a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una selfie junto a la China Suárez y acompañó la imagen con un mensaje de tono desafiante. Lejos de referirse directamente a las versiones que circularon en las últimas horas, Icardi eligió apuntar contra los medios y los periodistas que siguen de cerca los acontecimientos de su vida privada.

“No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros… entiendo que tienen cuentas que pagar, pero qué gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia", escribió el futbolista.

En el mismo mensaje, profundizó sus críticas y cuestionó la manera en que se construyen las informaciones sobre el escándalo mediático. “Se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato”, agregó.

El cierre de su publicación mantuvo el mismo tono provocador y estuvo dirigido a quienes se ocupan de seguir sus movimientos personales. “Les recomiendo no ocuparse tanto de nuestras vidas, bastante desgracia ya tienen con las suyas”, expresó.

La publicación también tuvo un detalle particular: el delantero decidió limitar los comentarios de la fotografía, por lo que únicamente pueden verse aquellos mensajes que cuentan con su aprobación.

De esta manera, Icardi volvió a utilizar sus redes sociales como escenario para responder a las repercusiones mediáticas, aunque sin mencionar directamente a Wanda Nara ni profundizar sobre los últimos episodios que alimentaron la disputa.

La China Suárez también apuntó contra el periodismo

El descargo de Mauro Icardi coincidió con una serie de publicaciones de la China Suárez, quien también manifestó su malestar por las versiones que comenzaron a circular sobre su vida sentimental. La actriz quedó en el centro de una nueva controversia luego de que la vincularan con otro futbolista, una información que generó repercusiones en los programas de espectáculos.

Frente a esos trascendidos, María Eugenia Suárez decidió expresarse mediante sus historias de Instagram. Allí negó conocer a las personas con las que la relacionaron y cuestionó la difusión de ese tipo de informaciones.

“Dejen de relacionar mi nombre con el de gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió.

Sin embargo, sus críticas no se limitaron a desmentir los rumores. La actriz también apuntó contra los periodistas que difundieron las versiones y cuestionó el tratamiento que realizan algunos medios sobre su vida privada.

“La mayoría de de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”, disparó en una de sus publicaciones.

Más tarde, volvió a referirse al tema y planteó que existiría una intención de perjudicarla públicamente a través de las informaciones difundidas. En ese sentido, sostuvo: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedecés o no pasás sobres, te ensucian ”.

Una nueva polémica en el Wandagate

Aunque la China Suárez no mencionó nombres propios, sus declaraciones fueron vinculadas con los comentarios que había realizado Ángel de Brito en su programa de Bondi, donde deslizó que la actriz habría tenido un acercamiento con otro futbolista.

Así, tanto Icardi como Suárez coincidieron en dirigir sus cuestionamientos hacia el periodismo, en un contexto de nuevas versiones y cruces que mantienen vigente el denominado Wandagate.

Mientras el futbolista eligió mostrarse junto a su pareja y responder con ironía a quienes siguen sus movimientos, la actriz fue más directa al negar los rumores y denunciar lo que considera una campaña para perjudicar su imagen. Las publicaciones volvieron a instalar la polémica en las redes sociales y sumaron otro episodio a una historia que continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo.