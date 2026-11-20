Jorge Rojas presentó “Piano & Voz”, su nuevo proyecto discográfico compuesto por dos álbumes y un total de 22 canciones. La propuesta invita a recorrer su historia musical desde una perspectiva diferente, con arreglos especialmente concebidos para destacar su voz y el piano de Román Ramonda.

El trabajo está dividido en dos producciones que representan distintas dimensiones de su identidad artística. Por un lado, “Piano & Voz / La Raíz” está dedicado a su repertorio folclórico y recupera la esencia de un cantor profundamente ligado a sus orígenes en el Chaco Salteño.

Por otra parte, “Piano & Voz / El Camino” refleja su recorrido musical y la apertura hacia nuevas sonoridades e influencias que, con el paso del tiempo, fueron ampliando su horizonte creativo como autor y compositor.

Los primeros adelantos de este proyecto fueron “Sincero” y “Uno Mismo”, canciones que permitieron conocer una parte de la propuesta. Ahora, con el lanzamiento completo, el público puede acceder a los dos álbumes, “La Raíz” y “El Camino”, que ya se encuentran disponibles para escuchar.

Ambos discos dialogan entre sí y permiten descubrir las distintas facetas de un artista que construyó su trayectoria a través de canciones, historias y paisajes. Con el piano como protagonista junto a su voz, Rojas propone una experiencia en la que la interpretación y la sensibilidad ocupan el centro de la escena.

Un proyecto que también llega a los escenarios

“Piano & Voz” no se limita al formato discográfico y también tiene su recorrido en vivo. El espectáculo tuvo su estreno el 26 de septiembre en el Teatro El Círculo de Rosario, donde se presentó con localidades agotadas.

La propuesta continuó luego por distintas ciudades del país y llegó a Buenos Aires, con una función en el Teatro Coliseo que también tuvo sala llena. Así, Jorge Rojas lleva al escenario esta nueva búsqueda musical, en un formato que pone en primer plano la cercanía con el público, la voz y la sensibilidad de cada interpretación.