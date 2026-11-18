En diálogo con UNO, su directora, Danisa Alesandroni, contó cómo nació esta propuesta que une el barroco y el tango

La música clásica y el tango se encontrarán en un mismo escenario con la llegada de Camerata Rosario a la ciudad de Santa Fe. La reconocida formación de cuerdas presentará Las 8 Estaciones, un concierto que reúne las obras de Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla. La función será el domingo 22 de noviembre, a las 21, en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe.

Bajo la dirección de Danisa Alesandroni y con la participación especial del violinista solista Jeremías Petruf, la propuesta invita a recorrer Las Cuatro Estaciones, de Vivaldi, y Las Estaciones Porteñas, de Piazzolla. Dos composiciones separadas por alrededor de 200 años que encuentran en el paso del tiempo un punto de encuentro entre el barroco europeo y la identidad musical argentina.

Vivaldi y Piazzolla se encuentran en un concierto de Camerata Rosario en Santa Fe

En diálogo con UNO, Alesandroni explicó que, aunque a primera vista puede parecer un cruce ecléctico entre música clásica y tango, ambas obras construyen una conexión muy particular. "Se crea una mixtura sumamente valiosa e interesante", señaló. También destacó que los dos compositores exploran emociones similares, desde la alegría y la euforia hasta la melancolía, la nostalgia y la introspección, lo que permite que sus creaciones dialoguen naturalmente.

Una gira y un encuentro con nuevos públicos

Fundada en 2018, Camerata Rosario es una orquesta de cuerdas dedicada a la interpretación de música clásica y latinoamericana. Después de la pandemia, la agrupación experimentó un crecimiento importante y sus conciertos comenzaron a convocar a públicos cada vez más numerosos.

Actualmente desarrolla una gira que durante este año la llevó a recorrer alrededor de seis provincias. "Siempre es una alegría cuando el público te invita porque sentís que alguien te está esperando del otro lado", expresó la directora, quien también destacó el cariño de los espectadores de Santa Fe y Paraná, ciudades que la formación disfruta visitar.

Finalmente, Alesandroni invitó al público a acercarse al concierto y disfrutar de la música en vivo como una pausa en medio de las obligaciones cotidianas. "Es una manera de regalarnos una pausa, un oasis en esta época, para conectarse con lo más humano, con lo más personal de uno mismo", expresó.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketway.