La propiedad afectada es un establecimiento comercial de rubro gastronómico denominado “Rancho La Criolla”.

Un incendio de gran magnitud alcanzó un local gastronómico ubicado en inmediaciones de calles H. Betancourt y De los Periodistas de la “ciudad termal”, en Federación. El fuego arrasó la madrugada de este viernes con toda la estructura del comedor.

La propiedad afectada es un establecimiento comercial de rubro gastronómico denominado “Rancho La Criolla”. El fuego también alcanzó un galpón de deposito de pequeñas dimensiones lindante y un automóvil que se encontraba a resguardo en el lugar.

Informe Ciudadano

Ante la magnitud de las llamas se dio intervención a Bomberos Voluntarios locales, quienes minutos más tarde se presentaron y procedieron a sofocar el incendio.

Se convocó a los bomberos voluntarios de esa localidad y también colaboraron los de Chajarí.

Informe Ciudadano

Las pericias de la Policía Científica y Bomberos Zapadores determinarán cómo se inició el foco ígneo, aunque se estima que el incendio habría comenzado en el depósito, alcanzando al vehículo que rápidamente fue consumido por las llamas, para luego propagarse a las instalaciones del local comercial, consignó Chajarí al Día.