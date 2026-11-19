En la zona de islas de Victoria, en un operativo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval, detuvieron a un joven por abigeato.

En Victoria detuvieron a un joven por abigeato en la zona de islas.

Un joven de 24 años fue detenido este jueves por la tarde acusado del delito de abigeato en flagrancia, tras un operativo conjunto desplegado en la zona de islas de Victoria . El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Jefatura Departamental Victoria y la Brigada de Abigeato, con la colaboración de efectivos de Prefectura Naval Argentina.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por un productor ganadero, quien advirtió la faltante de un novillo de aproximadamente 300 kilogramos en un campo ubicado sobre el arroyo Paranacito.

A raíz de los datos recabados, las fuerzas de seguridad montaron un operativo cerrojo sobre el Camino de la Costa, en la zona del Quinto Cuartel, lugar donde finalmente arribó la embarcación sospechosa.

Secuestros y allanamiento

Con la intervención de la Fiscalía en turno, se ordenó la requisa del bote, donde los uniformados hallaron y secuestraron cuatro bolsas con cortes cárnicos y restos del animal faenado, además de una cuchilla y la embarcación con motor utilizada para el traslado.

En continuidad con las actuaciones, la magistratura interviniente dispuso un allanamiento en una ranchada situada en la zona de islas. Allí se procedió al secuestro de tres cartuchos calibre .22 y prendas de vestir con manchas e indicios de interés para la causa.

Por disposición judicial, el joven de 24 años fue trasladado y quedó alojado en la Jefatura Departamental Victoria a disposición de la Justicia para afrontar los cargos que se le imputan.