Con una puesta escénica 360° y una serie de diez conciertos en Buenos Aires, María Becerra lleva su nuevo concepto artístico al encuentro con el público. La mayoría de las funciones ya tienen localidades agotadas y se sumó una nueva fecha para febrero de 2027.

El universo artístico de Quimera ya tiene su gran despliegue en Buenos Aires. María Becerra comenzó el pasado viernes 13 de noviembre una serie de diez presentaciones en el Movistar Arena, con una propuesta escénica de formato 360° que transforma al estadio en una experiencia inmersiva. La convocatoria acompañó el estreno: nueve de las diez funciones anunciadas ya tienen entradas agotadas.

En el centro de un escenario circular, rodeada por el público, la cantante presentó un espectáculo que recorre las distintas etapas de su trayectoria y conecta los nuevos sonidos de su proyecto con las canciones que la consolidaron como una de las figuras de la música argentina actual. Las visuales, las pantallas, los efectos lumínicos, la banda en vivo y un cuerpo de baile forman parte de una producción de gran escala.

Uno de los momentos destacados de la primera noche fue la participación de invitados especiales. Nahuel Pennisi, Ariel Puchetta, Ángela Torres, Marta Fort y Eva De Dominici, entre otros, se sumaron a una presentación que combinó música, encuentros y sorpresas para los fanáticos.

La serie de conciertos representa uno de los desafíos escénicos más ambiciosos de la artista y confirma la expectativa que despertó esta nueva etapa musical. La respuesta del público se reflejó también en la venta de localidades, con funciones agotadas durante noviembre y una presentación de febrero de 2027 que también completó su capacidad.

Ante la demanda, se incorporó una nueva fecha para el 7 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, para la que todavía hay entradas disponibles. La venta se realiza a través de www.movistararena.com.ar, con distintos medios de pago y un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas Visa Banco Macro.