Con 66 años de trayectoria, el Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos cuenta con talleres que promueven la autonomía, la integración y los vínculos.

El Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos (CACER) , en Paraná, cumplió 66 años el 21 de octubre. La institución continúa acompañando a personas ciegas y con baja visión a través de propuestas que combinan aprendizaje, recreación, expresión artística y contención. Y, sobre todo, es un espacio donde se construyen lazos de amistad, se recuperan proyectos y se encuentran nuevas motivaciones.

La entidad atraviesa una nueva etapa institucional, luego de renovar sus autoridades el mes pasado. Leonardo Sosa asumió la presidencia, aunque su vínculo con CACER tiene una historia mucho más extensa: llegó a los 18 años y hoy, con 39, suma 21 años de participación. “Tenemos muchos desafíos y queremos que se arrime la gente no vidente y con baja visión. También los colaboradores son bienvenidos”, comentó a UNO el flamante presidente, quien destacó la intención de ampliar la participación y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Variedad de talleres

Música, yoga, teatro, ritmos, estimulación de la memoria e informática forman parte de la propuesta de talleres que se desarrolla durante la semana. Algunas de las actividades se realizan en articulación con la Municipalidad de Paraná.

Los lunes son de música, un espacio coordinado por el profesor Matías Lagos, donde se formó una banda integrada por personas ciegas y con baja visión. Milagros Leiva, quien tiene baja visión, es su cantante y encontró allí una oportunidad para desarrollar una afición que adquirió un lugar muy importante en su vida. “Yo cantaba por hobby, pero cuando empecé a perder la vista y ya no pude ejercer mi profesión de enfermería, tuve que reinventarme. Comencé a hacer esto que era un hobby de una manera más profesional”, contó.

Milagros Leiva y Leonardo Sosa son integrantes de CACER

Su recorrido incluye también experiencias en un coro y en una academia, donde aprendió técnicas vocales. Durante la entrevista se animó a compartir unos versos de Wonderful Tonight, la canción de Eric Clapton, y sorprendió con su voz. Aunque no piensa dedicarse profesionalmente al canto, disfruta de cada ensayo y de compartir la música con sus compañeros.

Los martes y jueves se desarrollan clases de yoga abiertas a la comunidad, con un arancel muy accesible para que se pueda sumar mucha gente; mientras que los miércoles hay un espacio dedicado a la memoria, y los jueves hay clases de teatro para personas ciegas y con baja visión, al igual que las clases de yoga y las de informatica de los viernes. Esta última actividad resulta especialmente importante para acercar a los participantes al manejo de computadoras y teléfonos celulares, herramientas que hoy facilitan la comunicación y el acceso a la información.

Leonardo y Milagros contaron que el taller de teatro, coordinado por Fabio Vides, se incorporó recientemente y despertó entusiasmo entre sus integrantes. El grupo prepara una presentación para compartir con el público. El cierre de los talleres será el 5 de diciembre, desde las 19, en la sede de la institución, ubicada en San Martín 1367. La convocatoria es gratuita y está abierta a toda la comunidad, que podrá acercarse a conocer las actividades y acompañar las presentaciones.

Lugar de encuentro

La historia de Milagros permite comprender otra dimensión del trabajo que realiza CACER. Llegó hace aproximadamente un año y medio, en un momento personal difícil, cuando comenzaba a asumir los cambios que implicaba su discapacidad visual. “Me sentí contenida. Aprendí a reinventarme y entendí que había perdido solamente un sentido, pero que me quedaban todos los otros para poder vivir. Sobre todo, me quedaba el sentido de la alegría, el de seguir viviendo”, relató.

Su testimonio refleja una de las razones de ser de la institución: ofrecer un ámbito donde las personas puedan compartir experiencias, encontrar acompañamiento y construir nuevas herramientas para desenvolverse en la vida cotidiana.

Los vínculos también ocupan un lugar central. Leonardo y Milagros se conocieron en CACER, aunque inicialmente eran vecinos y no habían tenido demasiado trato. La relación comenzó cuando él empezó a acompañarla en el colectivo. Hoy comparten la vida y también el espacio institucional.

Para Leonardo, la participación en la entidad significó también un aprendizaje en relación con su autonomía. Durante mucho tiempo se resistió a utilizar el bastón verde, que identifica a las personas con baja visión. Sin embargo, el acompañamiento de amigos y de integrantes de la institución lo ayudó a comprender su importancia. “Gracias a CACER, hoy uso bastón verde”, contó. También explicó que el bastón blanco identifica a las personas ciegas, mientras que el verde corresponde a quienes tienen baja visión.

Una sociedad más accesible

La integración no depende solamente de las herramientas y actividades que se desarrollan dentro de una institución. También requiere una sociedad que comprenda las necesidades de las personas con discapacidad visual y contribuya a garantizar su autonomía.

En ese sentido, durante la charla señalaron algunas de las dificultades que encuentran diariamente en la vía pública: vehículos estacionados sobre las rampas, motos y otros obstáculos sobre las veredas, además de situaciones que complican el cruce de las calles.

Leonardo compartió una recomendación sencilla para quienes se encuentran con una persona que utiliza bastón blanco o verde: acercarse, identificarse y preguntarle si necesita ayuda, respetando sus indicaciones sobre cómo acompañarla.

Proyección para 2027

CACER ya abrió las inscripciones para los talleres de 2027, y algunas actividades tienen cupos limitados, por lo que quienes deseen sumarse pueden acercarse a la sede, ubicada en San Martín 1367, entre Carbó y Villaguay, de lunes a viernes de 16 a 20.

La invitación no está dirigida exclusivamente a personas con discapacidad visual. También pueden participar familiares, colaboradores y vecinos interesados en conocer el trabajo que se realiza. “Todo el que quiera acercarse, vidente, no vidente o con baja visión, o simplemente quien quiera saber de qué se trata CACER, será bienvenido y bien recibido”, concluyó Leonardo.