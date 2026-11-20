La medida en el Hospital Escuela de Salud Mental se hará de 6 a 24 en protesta por la recarga horaria, la falta de insumos y en reclamo de mejores salarios

La medida en el Hospital Escuela de Salud Mental se hará de 6 a 24 en protesta por la recarga horaria, la falta de insumos y en reclamo de mejores salarios

Trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental anunciaron un paro el miércoles 25 en protesta por la recarga horaria, la falta de insumos y en reclamo de mejores salarios. La medida de fuerza fue definida en asamblea con respaldo de ATE, será sin concurrencia al lugar de trabajo y abarcará los tres turnos, de 6 a 24 el miércoles 25 .

El eje principal del conflicto radica en la situación salarial del sector . Desde el sindicato advirtieron que el mínimo garantizado vigente en Entre Ríos, ubicado en 903.501 pesos, resulta insuficiente frente al costo de la Canasta Básica, que asciende a 1.690.000 pesos.

A la demanda salarial se suma una extensa lista de reclamos vinculados al funcionamiento operativo y las condiciones edilicias del establecimiento

Exigen garantías de condiciones mínimas de trabajo frente a la llegada de las altas temperaturas y denuncian la sobrecarga en los distintos servicios. Asimismo, reclaman la asignación del 10% del presupuesto de salud establecido por la Ley Nacional de Salud Mental y el cese del vaciamiento de los dispositivos territoriales y asistenciales.

Piden el fin de la sobrecarga laboral y denuncian situaciones de amedrentamiento. En ese marco, expresaron su rechazo a la Resolución 4908/26 y demandaron el efectivo cumplimiento de la Ley provincial 10.930.

Solicitan el reconocimiento de la estructura orgánica y la cobertura de cargos en áreas consideradas clave para la atención. También reclaman la incorporación al sistema público de los profesionales formados por el propio Estado a través de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria (RISaMC).

Advierten sobre la necesidad de reparar de manera urgente aparatología fundamental para el funcionamiento cotidiano de sectores críticos como el laboratorio y el lavadero del hospital.

Denuncias en redes

En redes sociales usuarios denunciaron que desde el 6 de noviembre no hay turnos para nuevos pacientes.

"Es la primera vez en más de 60 años", se indicó desde la Asamblea de Salud Mental. Indicarpn que renunciaron una decena de profesionales por los bajos salarios y malas condicones laborales, la mayoría psiquiatras. "Quedan menos de 40 psiquiatras en la red pública. Hay unas 100 personas en lista de espera. La demanda se triplicó. las Camas al 80-100% en Paraná, Diamante, Tala y Federal", denunciaron.