Paraná se prepara para recibir por primera vez a La Ferni. La artista llegará este sábado a Tierra Bomba, Urquiza 1214, para participar de La peña del folclore boba, una noche que tendrá como invitada a la banda local Yunta Mambo. El ingreso al espacio será a partir de las 21 y las entradas podrán adquirirse en puerta.

En diálogo con UNO , la cantante compartió su entusiasmo por esta primera visita a la capital entrerriana y por la posibilidad de encontrarse con músicos y músicas de la región. “Qué emoción ir a Paraná, será mi primera vez en la ciudad y estoy feliz de compartir con los músicos y músicas de la zona. Ya falta poquito para estar allí formando parte de La peña del folclore boba”, expresó.

Para La Ferni, el encuentro representa mucho más que una presentación musical. La artista destacó el valor del folclore como una expresión que reúne historias, identidades y afectos, y que permite construir espacios compartidos. “Qué lindo que haya este encuentro folclórico, un género tan querido, tan nuestro, donde poder encontrarnos, abrazarnos y compartir arte. Estoy feliz con este folclore diverso y amoroso”, manifestó.

La llegada de La Ferni también representa una oportunidad para acercar al público entrerriano a una propuesta artística que encuentra en la música una herramienta de expresión, identidad y transformación. Su recorrido está atravesado por la defensa de la diversidad y el reconocimiento de las distintas identidades, con una mirada que busca ampliar los espacios de representación dentro del folclore, un género profundamente ligado a las raíces y la memoria cultural argentina.

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En ese sentido, su primera presentación en Paraná adquiere un significado especial: será un encuentro entre una artista que hace de la diversidad una bandera y una escena musical local que tendrá a Yunta Mambo como representante. La peña se convierte así en un espacio para celebrar la música, pero también para compartir experiencias, construir comunidad y reconocer que el folclore sigue vivo cuando abraza distintas historias, identidades y maneras de sentir. Además, contó que estuvo de gira por España, Alemania y Uruguay, y que, después de visitar numerosos destinos, terminará el año en la región del Litoral. “Llego por primera vez a Entre Ríos y realmente me emociona”, señaló.

Con la expectativa de compartir una noche de música y celebración, La Ferni agradeció el espacio para difundir su visita y anticipó el espíritu de la propuesta: «Será una fiesta». La peña reunirá su música con la participación de Yunta Mambo, en una invitación a encontrarse alrededor de los sonidos y las expresiones del folclore.

La agenda del espacio cultural también tendrá una cita internacional este viernes con la presentación de Caribefunk, que regresará a Paraná después de dos años. La agrupación ofrecerá un espectáculo para reencontrarse con el público local. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Passline.