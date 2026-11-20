Femicidio. La mujer fue hallada con decenas de puñaladas dentro de un bar, al lado ddel agresor que fue trasladado al hospital. Ambos trabajaban en el lugar y eran pareja

Romina González , una joven trabajadora de 35 años, fue asesinada y un hombre de 38 resultó herido este jueves por la noche. El caso es investigado por la Justicia como un presunto femicidio y sucedió en el interior de un bar ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba .

Ambos, la víctima y el principal sospechoso, fueron hallados inconscientes y con múltiples heridas de arma blanca en uno de los baños del establecimiento. Según testimonios eran pareja y él la atormentaba.

El hombre fue identificado por la Policía como Gabriel Pedraza (38). Según la información que trascendió luego de los primeros pasos investigativos, ambos eran compañeros de trabajo en el restaurante. Se sospecha que la mujer podría haber sido atacada por Pedraza y que habría intentado defenderse.

Presunto femicidio en un bar céntrico

El hecho se registró en el bar Morrison, situado en Marcelo T. de Alvear 378, donde personal policial acudió tras recibir un alerta por la presencia de una persona herida.

Según las primeras informaciones policiales, una empleada del establecimiento llegó a su lugar de trabajo y escuchó ruidos provenientes del sector de los baños. Cuando se dirigió hacia allí, encontró a la encargada del comercio y a otro trabajador tendidos en el lugar. Ambos estaban inconscientes, publica La Voz.

Los cuerpos presentaban varias heridas punzocortantes. La mujer recibió atención médica en ese mismo instante, por personal del servicio de emergencias 107, pero ya había fallecido. En tanto, Pedraza fue trasladado con vida al Hospital de Urgencias donde se encuentra con un pronóstico reservado.

Los médicos son cautos: “Hay que esperar por su evolución en estas primeras horas”, dijeron. El hombre llegó al centro hospitalario con diagnóstico de traumatismos varios.

Investigación

El episodio derivó en una investigación judicial que busca determinar qué ocurrió dentro del establecimiento y reconstruir los momentos previos al hallazgo. Para ello, los comisionados trabajan con el registro de cámaras que se encuentran en el interior del bar y en las inmediaciones.

A su vez, buscan indagar sobre el tipo de vínculo que tenían la víctima fatal y el herido. "De acuerdo a la primera información que surge de los testimonios de sus propios compañeros, eran pareja y él la atormentaba", explicaron fuentes policiales. Por el momento, no fue hallada el arma homicida.