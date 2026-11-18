Un hombre de 75 años falleció en Feliciano tras sufrir múltiples picaduras de abejas en un camino vecinal. Murió por un paro cardiorrespiratorio.

En Feliciano murió un hombre tras el ataque de un enjambre de abejas.

Un hombre de 75 años falleció en la tarde de este miércoles en el departamento Feliciano luego de sufrir múltiples picaduras de abejas cuando transitaba por un camino vecinal.

Según informó la Policía de Entre Ríos, el episodio se registró pasadas las 16 en inmediaciones de un establecimiento rural, cerca de la Escuela Técnica N° 29.

Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a la Jefatura Departamental Feliciano sobre la presencia de una persona tendida en un campo a la vera del camino, aparentemente sin signos vitales, tras haber sido atacada por un enjambre.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico y personal de salud confirmaron el fallecimiento del hombre, de 75 años. De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima circulaba por el sector cuando fue atacada por las abejas, lo que derivó en una descompensación y posterior caída al suelo.

En ese momento, operarios de maquinarias viales municipales realizaban trabajos de mantenimiento de calles y alcantarillas en la zona. Uno de los trabajadores notó inicialmente que el hombre caminaba con dificultad y, pocos minutos después, lo vio caído dentro del campo, por lo que dio aviso a los familiares.

Más detalles del suceso

La Fiscalía en turno intervino en el hecho y ordenó las pericias de rigor con la participación de la División Investigaciones, la Sección Criminalística, un médico policial y un médico forense.

Tras los exámenes correspondientes, se estableció que el deceso se produjo a causa de un paro cardíaco provocado por las múltiples picaduras. Finalizadas las diligencias dispuestas por la Justicia, el cuerpo fue entregado a sus familiares.