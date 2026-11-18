Una comedia de enredos y un monólogo sobre la identidad serán las propuestas del grupo Volver a Empezar para sus próximas presentaciones en Paraná

El teatro independiente tendrá dos nuevas funciones en Paraná de la mano del grupo de adultos mayores inclusivo Volver a Empezar. La compañía presentará las obras El insólito caso de las hermanas Di Lorenzo, de César Escudero, y El nombre, de Griselda Gambaro. Las funciones serán el viernes 20 de noviembre y el viernes 4 de diciembre, a las 21, en el Centro Cultural La Hendija, con entradas generales a $15.000.

Bajo la dirección general de Lidia Schmid, el grupo ofrecerá dos propuestas teatrales de diferentes estilos. El insólito caso de las hermanas Di Lorenzo es una comedia de enredos que presenta las disparatadas vivencias y los secretos de cuatro hermanas que sueñan con encontrar el gran amor. En medio de dificultades económicas y una rutina monótona, un acontecimiento inesperado cambiará el rumbo de sus vidas.

Por su parte, El nombre, de Griselda Gambaro, es un monólogo protagonizado por María, una empleada doméstica que reconstruye su historia a través de recuerdos y experiencias en distintas casas de familia. A medida que avanza el relato, la obra expone el proceso de borramiento y fragmentación de su identidad, y reflexiona sobre cómo la negación del nombre también implica negar la existencia, la dignidad y los derechos de una persona.

El grupo inclusivo de adultos mayores Volver a Empezar trabaja de manera sostenida desde 2017 y, a lo largo de estos años, presentó distintas producciones, entre ellas Venecia, Patio de arrabal, Dónde está mamá —versión libre de Esperando la carroza—, Cuánto vale una heladera, La que sigue y El oso.