La producción argentina se estrenará el 14 de agosto, un día antes del cumpleaños número 80 de la diva, y tendrá seis episodios.

Del teatro a la televisión: Netflix estrenará una serie sobre la vida de Moria Casán

A pocos días de su estreno, Netflix reveló el tráiler oficial de “Moria” , la nueva serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que llegará a la plataforma en la previa de una fecha especial: el cumpleaños número 80 de la diva.

Netflix presentó el tráiler de “Moria”, la serie que recorre la vida de Moria Casán

Lejos de una mirada nostálgica, la producción propone que la propia Moria sea la narradora y protagonista de su historia. La serie abre las puertas de su universo para recorrer su pasado, su presente y hasta su futuro, mientras reconstruye el camino que la convirtió en uno de los grandes íconos de la cultura pop argentina.

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“Moria” repasa los momentos más emblemáticos de una trayectoria marcada por el espectáculo, la provocación y la reinvención permanente. Desde sus comienzos como vedette hasta su consolidación como figura popular, la ficción busca mostrar tanto el personaje que conquistó al público como la mujer detrás del mito.

La producción cuenta con tres actrices que representan diferentes etapas de su vida: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Cada una encarna una época distinta de La One, recuperando sus gestos, su lenguaje y la esencia que construyeron una identidad única.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter, la serie no solo retrata la carrera de una artista que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que convirtió la transgresión en una herramienta para abrir caminos dentro de la cultura argentina.

Cuándo se estrena “Moria” en Netflix

La serie se estrenará el 14 de agosto en todo el mundo, apenas un día antes del cumpleaños número 80 de Moria Casán.

La producción tendrá seis episodios y propone un recorrido por una vida atravesada por el escenario, la fama y la capacidad de reinventarse una y otra vez.