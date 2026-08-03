Hermana Beba conquistó Paraná con un Teatro 3 de Febrero repleto de público

El unipersonal protagonizado por Jorge Haddad llegó por primera vez a Paraná con una función a sala llena

"Mina Bien en un cumple" hizo estallar de risa al Teatro 3 de Febrero

La primera visita de Hermana Beba a Paraná dejó una noche inolvidable para quienes colmaron el Teatro 3 de Febrero. Jorge Haddad , creador del fenómeno de redes sociales Mina Bien, presentó el unipersonal Mina Bien en un cumple y confirmó por qué su personaje se convirtió en uno de los más populares del humor argentino.

Una sala repleta acompañó la despedida de "Mina Bien en un cumple" en Paraná

Con un ritmo ágil y una gran interpretación, Haddad desplegó un espectáculo en el que el humor, la exageración y el sarcasmo sirvieron para retratar las contradicciones de la clase media, las obsesiones cotidianas y las miserias que atraviesan la vida actual.

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La actualidad política, los debates sociales y los personajes que forman parte del día a día aparecieron como materia prima para una crítica inteligente, siempre atravesada por la ironía y el absurdo.

Gentileza Micaela D'Agostino

Cada referencia encontraba complicidad en la sala, que celebró tanto los momentos de improvisación como los remates más filosos del personaje.

La gira despedida de Mina Bien en un cumple tuvo así un exitoso paso por Paraná, donde Hermana Beba debutó con una función que confirmó el alcance de un fenómeno nacido en las redes sociales y consolidado sobre los escenarios.