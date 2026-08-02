Pablo Millán: "El escenario es mi casa y todavía siento ese salto al vacío antes de salir"

Pablo Millán dialogó con UNO antes de la presentación de "Culpables de este humor", el espectáculo que protagoniza junto a Costa y que llega a Paraná

Por estos días, Pablo Millán vuelve a hacer lo que más disfruta: ensayar. Ajustar una canción, probar un remate, pensar una entrada, discutir con Costa cuál será el cierre del espectáculo. Después de varios años sin compartir escenario, ambos decidieron reencontrarse con Culpables de este humor, una propuesta que llegará el sábado 15 de agosto al Teatro 3 de Febrero de Paraná. El reencuentro no nació de una estrategia artística sino de algo mucho más simple: las ganas de volver a trabajar juntos.

“Compartimos una amistad fuera del escenario y cada tanto sentimos la necesidad de volver a encontrarnos arriba de las tablas. La química entre nosotros es perfecta porque nos conocemos como la palma de la mano”, dijo Millán, quien no duda en definir a Costa como una colega a la que admira profundamente.

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“La quiero, la respeto y sé perfectamente el profesionalismo que tiene. Hacer este espectáculo con ella es un placer porque, además de trabajar, nos divertimos haciendo lo que más amamos”.

Ese vínculo termina siendo el motor del espectáculo. Aunque ambos construyeron carreras con estilos muy distintos, nunca sintieron que eso fuera un obstáculo. Al contrario.

“Ella tiene una mirada mucho más emocional, más profunda. Yo soy más directo, más superficial si se quiere, pero justamente ahí aparece el equilibrio. Nunca intentamos invadir el terreno del otro. Lo que sostiene todo es el respeto y la admiración mutua. Yo no podría trabajar con alguien a quien dejé de admirar”.

Sobre el escenario, sin embargo, no todo está calculado. Millán contó que existe un libreto, aunque prefiere llamarlo “esqueleto”. La estructura está, pero cada función encuentra su propio camino.

“Hay muchísimo de improvisación y mucho ida y vuelta con el público. En varias partes del espectáculo aparecen situaciones que nacen en ese momento. También contamos historias personales, cosas que nos pasaron en la vida y que decidimos atravesar con humor. Hay una especie de pase de factura permanente entre nosotros, pero desde el cariño, porque es el juego de dos amigos que hace muchos años comparten la vida”, contó en diálogo con UNO.

En tiempos donde el humor suele quedar bajo la lupa y los debates sobre qué se puede decir ocupan cada vez más espacio, Millán reconoce que algunas cosas cambiaron, aunque sostiene que la esencia sigue siendo la misma.

“Nosotros venimos a reírnos con el público, nunca del público. Hay temas que hoy preferimos no tocar porque entendemos que la sociedad cambió y hay cuestiones muy sensibles. Eso no significa que el humor desaparezca. Se puede seguir haciendo humor con respeto”.

El actor entiende que el escenario también puede ser un lugar para reflexionar, aunque rechaza la idea de convertir cada chiste en una explicación.

“El humor que necesita explicarse deja de ser humor. Yo hago las cosas desde el respeto y desde el corazón. Después no puedo hacerme responsable de cómo interpreta cada persona lo que escucha”.

A pocos meses de cumplir cuarenta años de profesión, Millán habló del escenario con la misma emoción que alguien que recién empieza. Dijo que todavía siente ese vacío en el estómago cuando la música de apertura comienza a sonar y falta apenas un instante para salir.

“Es una sensación muy difícil de describir. Es como estar al borde de un precipicio y decidir saltar. Escuché una vez decir que el día que uno deja de sentir eso es porque llegó el momento de retirarse. A mí, por suerte, me sigue pasando”, y agregó: “Hacemos televisión, radio, eventos, pero el teatro es otra cosa. El escenario es mi casa”.

Culpables de este humor

La obra busca justamente eso: que el espectador encuentre durante un par de horas un lugar donde olvidarse de todo lo demás. Habrá monólogos, personajes, música, cambios de vestuario, interacción con la platea y también momentos inesperados en los que tanto él como Costa bajarán del escenario para mezclarse entre el público.

“Va a haber mucho humor, mucha música, mucha reflexión y también mucha emoción. Queremos que la gente se ría, pero también que se conmueva. La felicidad son momentos y nosotros queremos regalar uno de esos momentos”.

Antes de despedirse, Millán explicó cuál es la verdadera medida del éxito de una función. No habló de entradas vendidas ni de ovaciones. Habló de algo mucho más cotidiano. “Siempre digo lo mismo: si la gente sale del teatro, se va a comer, después se toma un café y sigue hablando del espectáculo, Costa y yo vamos a sentir que la misión está cumplida”.

Además de la función en Paraná, el espectáculo forma parte de una gira por la región que incluirá una presentación el viernes 14 de agosto en Santa Fe y otra el domingo 16 en Crespo.

Para Millán, presentarse en Entre Ríos tiene un significado especial, no solo por el afecto del público sino también por el vínculo que Costa mantiene con la ciudad. “El Teatro 3 de Febrero es uno de los primeros teatros grandes del interior que la abrazó y siempre tiene muchas ganas de volver. Y para mí también es una alegría llevar este espectáculo a la provincia”, expresó.

Aunque el humor sea el punto de partida, Culpables de este humor también busca abrir un espacio para la reflexión sin perder el ritmo de la comedia. “Nos gusta que la gente se ría, pero también que salga pensando en algunas cosas. Hay historias de vida, canciones y momentos que emocionan. Creemos que el teatro tiene esa posibilidad: hacer reír, conmover y generar una conversación que continúa mucho después de que baja el telón”, concluyó el artista.

Las entradas para el espectáculo están disponibles en Plateavip.com y en boletería del teatro.