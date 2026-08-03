El regreso más esperado: Las Pastillas del Abuelo llenó el Club Unión

Las Pastillas del Abuelo, la banda liderada por Piti Fernández, regresó a la capital santafesina con un show a localidades agotadas

Las Pastillas del Abuelo volvió a Santa Fe y el reencuentro con su público estuvo a la altura de la expectativa. El viernes por la noche, el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión lució con localidades agotadas para recibir a una de las bandas más convocantes del rock nacional.

Desde la salida al escenario, el grupo liderado por Piti Fernández encontró una respuesta inmediata del público. Miles de personas cantaron, saltaron y acompañaron cada canción.

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El recital recorrió distintas etapas de su historia musical. No faltaron temas emblemáticos como Rompecabezas de Amor, El Favor y ¿Qué es Dios?, junto con canciones de ¿Quién sabe?, el último trabajo discográfico del grupo.

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Con más de veinte años de trayectoria, Las Pastillas del Abuelo volvió a demostrar por qué continúa siendo una de las referencias del rock argentino. La convocatoria masiva, la entrega sobre el escenario y el acompañamiento de los fanáticos confirmaron que su música mantiene intacto el vínculo con varias generaciones.

La presentación en Santa Fe formó parte de la gira nacional de la banda, que además de recorrer sus canciones más representativas incorpora el material de ¿Quién sabe?, el álbum que recibió una nominación a los Premios Gardel como Mejor Álbum Grupo de Rock y que cuenta con participaciones de artistas como Ciro y los Persas, Abel Pintos, Rubén Rada, Germán Daffunchio y Kutxi Romero.