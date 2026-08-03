Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Francisco Cerúndolo continúa como la mejor raqueta nacional, mientras que Facundo Díaz Acosta se ubicó en el puesto 84 tras trepar 23 posiciones.

Un nuevo tenista argentino en el Top 100: Facundo Díaz llegó a la posición 84.

En el inicio de la gira estadounidense sobre canchas rápidas, que tendrá al US Open como último Grand Slam de la temporada y se disputará en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre, el tenis argentino continúa consolidándose entre las grandes potencias del mundo con 10 representantes dentro del Top 100 del ranking ATP Tour. De esta manera, solo se ubica por detrás de Estados Unidos (14) y Francia (11).

La actualización del ranking de este lunes respondió a un ajuste del calendario. En 2025, el Masters 1000 de Canadá se jugó una semana antes de la fecha prevista para esta temporada, entre el 27 de julio y el 3 de agosto, por lo que los jugadores debieron descontar los puntos obtenidos en aquella edición. Como consecuencia, el español Carlos Alcaraz , quien permanece inactivo desde el 15 de abril tras bajarse de los octavos de final del ATP 500 de Barcelona por una lesión en la muñeca, recuperó el segundo lugar del escalafón y desplazó al alemán Alexander Zverev al tercer puesto.

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Sin embargo, Zverev, primer preclasificado en el Masters 1000 de Toronto debido a las ausencias del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, y del propio Alcaraz, volverá al segundo lugar si supera con éxito su debut en el certamen.

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Francisco Cerúndolo se mantiene como la mejor raqueta argentina al ocupar el puesto 23 del ranking ATP.

En cuanto al Top 10, el canadiense Felix Auger-Aliassime es el número cuarto, el serbio Novak Djokovic el quinto, el ruso Daniil Medvedev ascendió al sexto lugar, el australiano Alex de Miñaur descendió al séptimo, el italiano Flavio Cobolli avanzó al octavo, el estadounidense Taylor Fritz escaló hasta el noveno y su compatriota Ben Shelton completa la lista en la décima posición.

Francisco Cerúndolo se mantiene como la mejor raqueta argentina al ocupar el puesto 23 del ranking ATP. Detrás aparecen Tomás Etcheverry (30°), Mariano Navone (44°), Sebastián Báez (48°), Juan Manuel Cerúndolo (52°), Román Burruchaga (56°), Thiago Tirante (65°), Camilo Ugo Carabelli (76°), Facundo Díaz Acosta (84°) y Marco Trungelliti (90°).

Díaz Acosta regresó al Top 100 después de 18 meses gracias a los cinco títulos Challenger conquistados en lo que va de 2026: Tigre, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán y San Marino el último fin de semana. Además, fue finalista en Poznan.

El Top 10 del ranking femenino no sufrió modificaciones. La bielorrusa Aryna Sabalenka lo lidera seguida por la kazaja Elena Rybakina, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff, la rusa Mirra Andreeva, las checas Karolina Muchova y Linda Noskova, la polaca Iga Swiatek, la estadounidense Amanda Anisimova y la ucraniana Elina Svitolinaova.

La marplatense Solana Sierra sigue siendo la única representante nacional dentro del Top 100 del ranking WTA posicionada 86 del mundo. A continuación, Julia Riera número 148, Jazmín Ortenzi 160 y Luisina Giovannini 165.

Así quedaron los diez argentinos mejor ubicados del ranking ATP

Francisco Cerúndolo: 23° (-3)

Tomás Etcheverry: 30° (+1)

Mariano Navone: 44°

Sebastián Báez: 48° (+5)

Juan Manuel Cerúndolo: 52° (-2)

Román Burruchaga: 56° (+2)

Thiago Tirante: 65° (-1)

Camilo Ugo Carabelli: 76° (-1)

Facundo Díaz Acosta 84 (+23)

Marco Trungelliti: 90° (+1)

El Top 10 del ranking ATP

Jannik Sinner (ITA)

Carlos Alcaraz (ESP)

Alexander Zverev (GER)

Felix Auger-Aliassime (CAN)

Novak Djokovic (SRB)

Daniil Medvedev (RUS)

Alex de Miñaur (AUS)

Flavio Cobolli (ITA)

Taylor Fritz (EE.UU)

Ben Shelton (EE.UU)

Top 10 del ranking WTA